El momento curioso en el que Jordi Juste siente que el ascenso es del Cebé Cartagena

Llega a la radio tímido, pero luciendo esa sonrisa de un entrenador de LEB Oro. Hay dos cosas que aprendes rápido cuando tratas con Jordi Juste. Una cosa y principal es que le gustan las cosas bien hechas. La otra que no se siente demasiado cómodo con el foco. Sin embargo, es su momento. Lo intentó en Navarra dos veces, pero Cartagena y él han unido sus destinos con un ascenso a LEB Oro que ha trabajado hasta la saciedad.

No ha sido un año sencillo, pero el Odilo y Jordi Juste se necesitaban y se necesitan, a pesar de que muchos entrenadores querrán venir y que a él se le abrieran muchas puertas. Ahora, aunque dice que es tiempo de descansar, es el momento ideal para recrearse en un ascenso histórico y un partido perfecto para lo que requería el momento.

Una bronca con fiesta

Necesitaban ganar de 9 y lo hicieron de 16, pero es curioso el momento en el que asume que nadie les quita el premio que habían ido agarrando durante los 40 minutos con un baloncesto brillante y siendo sobre la pista de Zamora, una familia. "A 7 segundos del final cuando le meto una bronca al capitán porque ya estaban saltando y en ese momento soy consciente de que me he pasado. Pienso Jordi, te has pasado rebajando la euforia cuando quedaban 7 segundos y teníamos dos tiros libres a favor y te podías poner +16. Ahí me doy cuenta, un pelín tarde".

Se dio cuenta más tarde que una ciudad que ya les había encumbrado como héroes hacía algunos minutos ya, pero él estaba con la tensión propia de uno de los momentos más importantes de su carrera. Hoy ha vuelto a ver el partido y es divertido que diga que ha sufrido. "He sufrido viendo el partido otra vez".





Los momentos especiales

Coincide en sus momentos más emotivos con algunos que sintieron todos y cada uno de los que habían seguido la eliminatoria. "El momento Kody es claro que es un momento de todos, porque la descarga emocional que supuso para él por los fallos de tiro de la ida, bien tirados pero sin acierto. Kody tiene un excelente tiro y ha cumplido con esos roles repartidos que tenemos".

No quiere destacar nombres, pero hay dos que son inevitables. "Lo de Álex (Jordá) también, porque sus puntos fueron una forma de resarcirse de la Copa con 27 o 28 puntos" y el más especial. "Seydou tuvo un comportamiento ejemplar durante todo este trayecto sin apenas minutos y confianza en nivel de juego por mi parte y nos llevó al grupo a tener la mentalidad correcta".

Un secreto

No hay forma de sacarle el dato total. Una de las claves del partido y que además demuestra que se han repartido la responsabilidad y ahora el éxito entre todos. Juste reconoce que Dani Berruezo, analista del equipo, les dio una referencia que contrastaba con las sensaciones que tenían y que fue determinante en alguna rotación. El arma secreta también implica números y un ordenador.

El técnico promete contestar a los centenares de felicitaciones que tiene y que le emocionan. Decidió vivir cada segundo sin mirar pantallas, pero está agradecido a quienes se han acordado de él. A su pareja, a sus amigos, a quienes han viajado para apoyarle y al cariño que le han dado los cartageneros. La emoción prosigue y la ilusión también.