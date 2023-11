Mikel Rico cree en la remontada del Efesé

En los momentos difíciles la cabeza juega un papel fundamental. El vestuario del FC Cartagena está acumulando malos resultados, pero también adversidades varias en forma de lesiones, de malos resultados o incluso alguna externa. Es duro para unos futbolistas que en muchos casos no se han encontrado en un momento similar. Tras días en las que solo habíamos escuchado al técnico del Efesé, hoy el protagonismo ha sido para un veterano que quiere mantener a las tropas unidas y la ilusión de que el objetivo se puede alcanzar.

Mikel Rico ha jugado muchos tipos de partidos, pero esta situación supera las vividas a lo largo de su próspera carrera deportiva. "Es un palo duro. Vas al vestuario, estás tocado, hundido...no sabes cómo darle la vuelta al tema anímico. Once horas en el autobús sin hablar con nadie y sin dormir, pero llega el día siguiente y hay otro partido. Empiezas a trabajar y esto no para. Hay que seguir. Estamos convencidos de que podemos hacerlo", explica el futbolista vasco.

Cree que el fútbol está siendo muy cruel, pero también sabe que en el deporte los merecimientos sirven de poco. "Yo tengo experiencia, pero en estas no me he visto.nunca de llevar 7 puntos en 15 partidos. No es algo muy normal. Creo que no lo merecemos, aunque eso no vale para nada. Si tú al final del año desciendes da igual que lo hayas merecido o no. 42 jornadas te dejan en tu sitio. Lo bueno es que llevamos 15. Sinceramente creo que lo podemos hacer. Te lo digo porque lo creo y porque la plantilla y el cuerpo técnico también lo cree. Tenemos un reto muy bonito, por mucho que parezca que es una mierda. Es bonito porque si lo sacamos sereemos de los pocos equipos que con 7 puntos a estas alturas logren el objetivo. Sería bonito en unos años recordar yo ascendí en... y me salvé en Cartagena y vamos a por ello".

Considera una pena que el buen trabajo del cuerpo técnico no se esté viendo reforzado por los resultados. "El equipo ha cambiado mucho en los entrenamientos, en el trabajo de los partidos de cada semana. Julián Calero es un tío que transmite pasión. Es así. Vive por y para el fútbol y es pieza clave para tener energía para afrontar los partidos con la ilusión de ganarlos". Personalmente considera la llegada del madrileño "un soplo de aire" que le volvió a dar la ilusión, aunque ya trabajaba para tener su oportunidad.

Espera que ese trabajo dé sus frutos de una vez por todas, porque son los resultados junto al compromiso del equipo lo que podría darles la permanencia.

La Copa

Repiten rival en La Copa del Rey y reconoce que esperan volver a salir victoriosos porque sería una alegría volver a recibir a un rival de Primera División en el Cartagonova y supondría también dar una alegría a la afición, a la que quiere dar varias alegrías ligueras antes de afrontar esa segunda ronda del torneo del KO. Precisamente este domingo volverán a jugar en casa. Recibirán al Albacete ante sus seguidores. Son conscientes de la situación anímica de sus fieles. "Paciencia, que estén con nosotros y animen.Después del partido que juzguen el partido y si perdemos y nos les gusta que silben o lo que quieran, pero necesitamos su ánimo para la confianza aunque también sabemos que no estamos en condiciones de perdiles nada". Pide unidad para sacar el reto adelante.