Miguel Ángel Jiménez: "Lucharemos por la Supercopa con Cartagena en nuestro pecho"

El Jimbee Cartagena buscará este fin de semana reeditar su título de campeón de la Supercopa ejerciendo como anfitrión. La ilusión es máxima en la afición y en el equipo y también por supuesto está ilusionado su presidente.

Miguel Ángel Jiménez quiere que el club sea un digno representante de Cartagena en el mundo del deporte. Con la primera Supercopa empezaron a fructificar los esfuerzos que ha ido realizando desde su llegada a la entidad.

"La verdad que sí que empezó este sueño en el que seguimos creyendo en y empeñados en poner a Cartagena en el mapa ya seguir festejando". Sin embargo, la semana ha venido marcado por tener que jugar el partido aplazado ante el Peñíscola.

"A nuestro deporte le hace falta que lo tomen en consideración un poquito más a nivel federativo. Este tipo de cosas no deben pasar, no suelen pasar. Esperemos que haya sido un accidente y que la Federación, que tenemos un presidente aquí en la federación en Murcia, haga que nos lleven a buen puerto, porque esto es un atropello jugar un partido de liga aplazado y una supercopa en la misma semana. No debe suceder".

Y además una Supercopa en la que el Jimbee es anfitrión. "Somos anfitriones como comentas. El Palacio está vestido con sus mejores galas. La Federación se está volcando en hacer cosas chulas, con la luminaria, con el tema del sonido. Festejar un evento así en Cartagena, pues hay que tomarlo en consideración, porque no siempre nos ha pasado. Este tipo de eventos se veían por por la tele, lejanos en otras ciudades y aquí lo tenemos en casa en Cartagena y la verdad es que un orgullo", admite el presidente.

AMBICIÓN MÁXIMA

Está feliz. "Total, total, y además nos sentimos dichosos de que tanto la Federación como el Gobierno regional, como el Ayuntamiento sientan que el proyecto es suyo. Es un proyecto de ciudad, de comarca y de Región y nos están apoyando, apoyando el deporte y lo más importante que son los valores que transmite el equipo a la sociedad, a nuestra juventud y nos sentimos dichosos de que nos acompañen en este viaje tan bonito que es poner a Cartagena en el mapa y que y llevarlo a lo más grande, a lo más alto posible".

Se preparan para pelear a tope por otro título. "Bueno, vamos a luchar. No es fácil, porque tenemos mañana aquí al Barça, que lleva un equipazo y después en la final pues ElPozo o el Betis, fíjate el Betis que nos ganó la Copa del Rey bajando a Segunda. Todo el mundo compite, hay un nivelazo, así que nosotros nos vamos a dejar el alma, porque se quede el título aquí. Mañana hay que pasar sí o sí".

Considera fundamental el papel de la afición. "Para tener victorias hace falta que los jugadores se sientan arropados, que sientan el calor de la afición y que lo lleven en volandas que sean el sexto jugador y es fundamental que el Palacio se llene y que sea una olla a presión".

Tiene muy claro lo que le pide al recién estrenado 2025. "No perder la ambición, no perder el objetivo y tener claro que esto es una carrera a largo plazo. Tener claro que en la alta competición los títulos son muy difíciles de conseguir y debemos sentir esa presión diariamente, el miedo a perder que comenta muchas veces el míster. que se mantenga miedo a perder (en el sentido bueno. Te hace ser mejor, te hace ser más grande y tener esa ambición y seguir compitiendo al máximo nivel por Cartagena, que es lo que hacemos y que llevamos siempre en nuestro pecho".