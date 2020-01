Más de 6.000 valientes quieren correr la ruta

Quedan días para inscribirse en la Ruta de las Fortalezas, pero las cifras son tan interesantes como cada año. Ya se han superado los 6.000 inscritos que darían mucho por estar en la prueba reina de montaña del atletismo regional. No todos tendrán plaza, a pesar de que se han aumentado este año hasta las 4.000. Sin embargo, al repartirse por sorteo todos tienen las mismas opciones fueran de los primeros o de los últimos en apuntarse. Se elige un número, que de determinará el día 3 de febrer, y ese y los 3.999 posteriores tendrán un valioso dorsal. A partir del 4.000 entrará en la lista de reservas por si los primeros elegidos no realizan el pago en los tiempos marcados, cambian de opinión o algún motivo les impide competir el día 28 de marzo.

El aumento de plazas no es la única novedad. Este año, en consonancia con lograr el mayor respeto mediambiental en la prueba, en los avituallamientos no se dispondrá de vasos ni de botellines de plástico. Los corredores deberán llevar un vaso plegable o un bidón que se rellenará las veces que sea necesario. Además,se ha suprimido la acreditación y los sellados manuales en la Prueba GENERAL, PROMO y JUVENIL todo control de paso será electrónico y ya no será necesario pegar la fotocopia del DNI. Sólo se mantiene acreditación en la prueba infantil.

Desde la organización también recuerdan que por no haberse producido el cambio horario, quienes calculen que tendran un tiempo similar a las diez horas deberían llevar linterna (frontal) y ropa de abrigo que al acabar la propia organización habrá trasladado de la taquilla del puerto a la zona de meta.