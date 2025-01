La 'manía' de Flick en el Barça es la puntualidad: ¿Cuál es la de Jordi Juste en el Odilo Cartagena?

La semana para el Odilo Cartagena está claro que es especial. Se han ganado, con mucho esfuerzo, un puesto en la final copera y eso cambia muchas cosas. Ahondando en esa parte que no se ve, aprovechamos la visita de Jordi Juste a COPE para intentar conocer esa otra parte del baloncesto.

El técnico reconoce que durmiendo no sueña con los partidos del fin de semana. Para este tipo de citas con un rival seguro, pero otros dos a los que podría medirse, el análisis es cosa de equipo también fuera de la cancha.

Bueno, aquí hay que mencionar al staff, a Pau y Fede, a Dani, que también forma parte de todo el trabajo diario. A nivel de visionado de partidos, pues no sé, pues quizá Pau y Fede, cada uno se pueden ver 4 o 5 partidos, quizá. Se los combinan, sé que trabajan de manera combinada para ver el mayor volumen de partidos, y yo me veo también unos 3 o 4 y bueno, no tienen por qué ser los últimos. Selecciono mucho en función de estilos de juego, de si juegan en casa o no, pero sí, unos 3 o 4 sí".

antes era más supersticioso

Juste dice que antes era mucho más supersticioso que ahora, pero algunas cositas quedan. "Antes la botella de agua tenía que ir rotulada de una forma concreta siempre y las pizarras". Insistimos, pero no hay forma: "Con la comida antes sí hacía alguna cosa, pero ahora no" y se evita el dilema de la ropa porque van con el traje del equipo.

Su ritual pre partido siempre es igual. "El tema de las horas. Llego dos horas, dos horas y diez antes y me encierro en mi vestuario. Estoy encerrado desde que llego hasta que voy a dar la charla. Estoy encerrado solo. Hay un momento de esas dos horas que aparece Pau y hacemos un breve comentario, un breve repaso de cositas. Pero no lo considero superstición ni ritual, sino tiempo de concentración, de foco, de pensar, de analizar".

Mientras, en su vestuario los jugadores tienen libertad para poner su música. "Es un dolor de cabeza. Tienen libertad absoluta. En casa no me afecta tanto, porque el vestuario está lejos, pero fuera es...", aunque por eso todavía no multa.

¿ qUIÉN ES EL MÁS 'BICHO' DEL VESTUARIO?

"Yo creo que Sediq, por su personalidad. Un tío que va a su bola directamente, Pero bueno, está muy comprometido con todos. siempre tiene unas palabras, un gesto con todo el mundo, pero necesita su espacio y su momento. Se le respeta y todos lo queremos mucho".

Los entrenadores exigentes suelen tener alguna regla más difícil de cumplir. El técnico del Barcelona castiga la impuntualidad y Juste no soporta "que se toque el balón con el pie". Ni en el entrenamiento, ni en el calentamiento. Se ríe pero dice que hay multa simbólica.

Le cuestionamos por los líderes del vestuario. "Por un lado tenemos a los capitanes, líderes con personalidades distintas. Luego, te diría que Dylan Van Eyck, que transmite una energía tremenda. Es muy importante".

Añade más. "Y luego hay líderes silenciosos que trabajan y trabajan y que también son ejemplo como Álex Jordá. Es un amante de esto. Curra muchísimo, trabaja a tope su técnica individual, su tiro. Es un ejemplo. Siempre entrena más. Es su trabajo, su profesión".

Todos juntos conforman un Odilo que este fin de semana intentará asaltar la Copa, pero luego queda mucha Liga y mucho por hacer. Eso sí, la afición y la ciudad ya están orgullosos de su equipo de baloncesto.