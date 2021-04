Luis Carrión "Vamos a ir a muerte a por los tres puntos en Fuenlabrada y de todos los partidos que quedan"

El ambiente futbolero en Cartagena vive una buena semana. La Región ha llegado a parámetros de salud de 'nueva normalidad' en el mismo fin de semana en el que el Efesé ha salido de los puestos de descenso. No puede ser casualidad. Todo hace que este año complicado se vea con más optimismo y hemos querido conocer las impresiones del técnico del FC Cartagena que se muestra convencido de que se conseguirá la permanencia y el club albinegro seguirá en el fútbol profesional.

Luis Carrión entiende que la situación sanitaria invita al regreso de la afición al estadio, una de las cosas que más echa de menos en este año duro. "Esperemos que los datos que nos acercan a la normalidad vayan a mejor y que nosotros consigamos el objetivo. Que volviera sería estupendo. Es lo que más echo de menos, porque no saboreas igual las victorias e incluso en las derrotas, aunque haya críticas se lleva mejor una derrota cuando tienes gente al lado yse puede compartir. Sería muy importante que volviera el público, porque creo que nos ayudaría y porque además sería una ayuda para superar todo lo que estamos viviendo el ir volviendo con normalidad a los lugares a los que nos gustaba ir y hay mucha gente con muchísimas ganas de volver al Cartagonova".

Las rutinas diarias y los días de partido han cambiado también, pero reconoce que lo más duro es la falta de ambiente en los campos. Se adapta a las circunstancias, pero apuesta por ese regreso de las aficiones.

Por cambiar, hasta el VAR ha cambiado las celebraciones de los goles. "Yo ahora no celebro los goles con efusividad por si acaso pasa algo y nos lo quitan. El VAR es una herramienta para dar justicia, aunque a mí personalmente no me gusta porque creo que para el juego. Se ve mucha protesta en el área. Es una buena herramienta, pero no se está utilizando bien. No lo digo por las decisiones en contra, también lo digo si favorece, aunque en las últimas semanas hemos dado un paso para estar más fuera del área y evitar esos problemas". Son seis los partidos en los que el Cartagena ha sumado de forma consecutiva.

Salvar al equipo es su misión, su objetivo. Seguramente sea el mayor interesado en que esta aventura termine en una salvación y la moderada fiesta que supondría tras un año especialmente complicado. "Estamos todos en la misma, la gente que sigue al equipo, vosotros, nosotros y estar todos en la misma dirección es algo muy importante porque todos estamos poniendo nuestro granito de arena. Se ha hecho mucho y queda mucho esfuerzo por hacer. Después de ascender cuesta asentarse pero se está haciendo todo. Estamos en una situación difícil pero sacando la cabeza y yo estoy plenamente convencido de que vamos a conseguir la permanencia", explica el técnico del Efesé.

La semana tras victoria es agradable, a pesar de que los resultados del lunes fueron de alguna forma sorprendentes. "Al final cuando tú ganas vives todo de forma diferente. Es verdad que podíamos esperar otro resultado en el Sabadell - Mallorca. Si tú consigues ganar ya ves el siguiente pensando que según los resultados puedes sacar cuatro puntos al descenso y lo que hay que pensar es que si ganamos todos los partidos se va a conseguir. Podemos ganar a cualquiera. Ganamos al Leganés y jugando bien. Hemos empatado con el Rayo y hemos hecho buenos partidos ante los de arriba. Ahora tenemos que ir a jugar con el Fuenlabrada, equipo difícil y muy físico pero vamos sabiendo que podemos ganar. Otra cosa es lo que depare luego el partido. Tenemos capacidad para ganar a todos y eso vamos a intentar".

A pesar de las cuentas que hacemos todos, para él lo más importante llega el domingo."Es un buen rival. Lleva 47 puntos porque ha hecho bien las cosas, pero también tiene sus fisuras y vamos a intentar hacerles daño y ganar. Luego es verdad que llega el Castellón, que es un rival directo, pero si ganas este domingo te pones con 42 puntos y te puedes poner a más de un partido por encima del descenso si los resultados acompañan".

Queda todavía mucho, aunque le parece mucho o poco dependiendo sobre todo del resultado del fin de semana. Tiene por delante un mes a tope y reconoce que tiene a la plantilla entregada a la causa. "Si conseguimos ganar será una racha buenísima y nos acercará mucho al resultado".

Lleva bien la presión. "Sabía que era un sitio con afición y pasión y que vive todo intensamente. Hay gente más contenta y otra que menos y es normal que haya críticas, pero no te puede desviar del trabajo. Con las redes todo el mundo ofrece su opinión y es normal. Sí sirve para saber el sentir general. Yo, aunque soy el que elige, soy uno más que se cabrea al perder y está contento con las victorias. Lo que sí me gustaría es que vieran como aprieta la gente que está fuera del 11. Están a tope y desde el banquillo sufrían y ayudaban a los compañeros. El único que no ha jugado es Esteve y es el que más aprieta. Hay gente que ha salido del equipo y no solo no se enfadan sino que están demostrando una gran calidad humana. Todo el mundo que ha entrado en el equipo se ha creido que podía jugar y eso es muy importante. Les veo y estoy convencido de que lo vamos a conseguir".

Apuesta por la permanencia que ahora depende del propio Cartagena y apuesta también por el ascenso del B.