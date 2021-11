Luis Carrión, técnico del Efesé: "Tenemos que dar el paso de querer ser un muy buen equipo"

El FC Cartagena, cinco puntos por encima del descenso tras sus derrotas consecutivas, tiene mañana una nueva oportunidad de volver a la buena senda aunque tendrá un rival que no parece que ocupe su verdadero lugar en la tabla. Los de Carrión visitarán al Leganés, ya con Nafti en el banquillo banquillo madrileño.

El técnico albinegro tiene una larga lista de bajas, aunque recupera a Antoñito y Alcalá. Sigue sin contar con Nacho, Andy, Luna, Gastón o Tejera y está pendiente de los jugadores como Gallar, De Blasis o el propio Rubén Castro que terminaron tocados tras el esfuerzo realizado para intentar dar la vuelta al partido frente a La Ponferradina. A pesar de eso, el entrenador no llora las bajas y confía en que el equipo esté bien mañana en Butarque donde buscarán los tres puntos con pocos días de trabajo.

"Nada más acabar el último partido ya pensamos en Leganés porque viene un partido importante y la gente está animada para cambiar los dos resultados malos. Queremos hacer un buen partido. Me preocupa que seamos fuertes mentalmente. Todos los equipos sufren y tenemos que mantener la portería a cero en esos momentos de sufrimiento porque es una asignatura pendiente que tenemos", advierte Carrión.

Avala el buen trabajo de quienes están contando con menos minutos y que ayudan a la competitividad de un equipo que no diferencia por líneas ante las críticas al centro del campo. "El colectivo estuvo mal. No se presionó bien. En el medio tenemos buenos jugadores y ha sido el colectivo el que no ha estado en su nivel en esos partidos malos".

El albinegro no se fía de la situación o la clasificación de su enemigo de mañana. "Contra el Almería me encantó su partido. Es un equipo con bueenos jugadores hecho para estar arriba. Vamos a un campo difícil en el que podemos sacar los tres puntos y a por ello vamos. Ahora mismo estamos casi todos donde merecemos, pero esto no ha hecho más que empezar. Somos capaces de ganar como fuimos capaces de ganar a un Sporting que venía bien".

Mira ya el mejor once para vencer al Leganés, aunque tendrá que ver el nivel de los tocados en la misma mañana del choque y hablaba del humor del exterior y del vestuario. "Nosotros no estamos tan lejos de la gente. Ganamos y estamos contetos, perdemos y nos cabreamos. Tengo que intentar estar más plano y no pensar que si ganamos somos la ostia y si perdemos es el final. Hay que reponerse rápido porque podemos ganar mañana y estar bien en la tabla, que ya lo estamos, y no relajarnos".

Precisamente de la afición que se desplazará también ha hablado Carrión. "Es un día difícil y laborable y tiene mérito. Al menos hay que dedicarles todo el esfuerzo posible y que estén orgullosos. Ojalá que disfruten, que tengan cuidado con el coche y ojalá ganemos".

Mira la tabla, pero la considera muy anecdótica a estas alturas. No quiere verse arriba y que haya relajación o verse abajo y hundirse. "Los equipos muy muy buenos no se cansan de ganar y tenemos que dar ese paso, dar la cara siempre, ganar y querer seguir ganando con el mismo esfuerzo. Tenemos un grupo de calidad y tenemos que aspirar a ser un equipo muy muy bueno".

Espera un Leganés que corra mucho con Nafti en el banquillo, cuya llegada alertará a los jugadore, aunque está más pendiente de cómo afronten los suyos el encuentro.