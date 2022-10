Luis Carrión: "El Cartagena no tiene que sentirse pequeño ante nadie"

La competición no para y da nuevas oportunidades al Efesé para volver a la senda del triunfo tras la derrota en Las Palmas, un tropiezo que Carrión no considera un palo demasiado importante. "No lo consideré tan palo. Fue cruel, pero analicé el partido y no me gustó mucho el equipo con once y hemos analizado más eso". Ferreiro que ya ha trabajado con el grupo llega justo y lo normal es que reaparezca frente el Málaga. Tampoco se va a forzar a Kiko Olivas y está descartado Delmás. Baja segura es Pablo Vázquez por sanción, aunque el entrenador del Efesé no se para ni un segundo a llorar, porque tiene muchs opciones para hacer una buena lista y un once competitivo para recibir al Granada.

El equipo andaluz, que baja mucho su rendimiento fuera de casa, es uno de los enemigos más potentes de la categoría. "Tienen buen equipo e individualidades muy buenas sobre todo en la zona de arriba, pero yo desde que llegué intento que no nos sintamos pequeños ante nadie y ante nadie es ante nadie. Si hacemos las cosas bien tendremos nuestras opciones de ganar dentro del respeto que tenemos al rival. Estamos empatados y si ganamos le sacaremos tres puntos".

Está convencido de que pueden hacer mucho daño al Granada con las diferentes variantes que tiene. "Cada rival es diferente, el Granada no se va a meter atrás y hemos trabajado su presión alta. A nosotros no nos interesa estar demasiado atrás. Espero un partido bonito con dos equipos que querrán ganar y aprovechando los espacios que dejan ellos que es lo que hemos trabajado".

También ha expresado su deseo de seguir pasando rondas coperas para hacer disfrutar a la afición.Teddy, ya nacionalizado español, será a partir de ahora un recurso más para el primer equipo, algo que ha valorado positivamente el técnico del FC Cartagena.