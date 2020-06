Los primeros abonados del FC Cartagena se apuntan a través de internet

El FC Cartagena SAD lanza una promoción especial anticipada de la Campaña de Abonos 2020/21 con un gran descuento para los socios como compensación por las jornadas perdidas en la pasada campaña a causa del COVID-19. Bajo el lema #ReNuevaNormalidad ya pueden apoyar a su equipo y demostrar la fidelidad. La Campaña de Abonos 2020/21 se divide en dos fases: antes y después del playoff de ascenso.

Los ORO y abonados de la pasada temporada disfrutarán de hasta un 25% de descuento si retiran sus carnets antes de playoff, independientemente de la categoría en la que juegue el equipo.

Un nuevo abonado podrá sumarse al proyecto antes del playoff, pagando el mismo precio que en la campaña anterior, independientemente de la categoría en la que juegue el equipo.

Según las informaciones que manejan los clubs, en la temporada 2020/21 se prevee que se podrá acceder a los estadios con normalidad.

En caso de limitación de entradas se accederá a los partidos por orden de antigüedad.

El abonado 2020/21 tendrá derecho a un descuento acumulable de un 5% de descuento en la ropa oficial Adidas por cada partido que no pueda acceder al estadio (por circunstancias ajenas al club) y el descuento acumulado nunca podrá superar el 20% por toda la temporada.

El Club activará la segunda fase de la Campaña una vez finalizado el playoff con nuevos precios.

Segunda opción

En esta fase se establecerán dos tipos de precios, unos para Segunda B y otros para LaLiga Smartbank. En ambos casos, los abonos serán los más bajos fijados por el Club en los últimos años. Los precios en caso de ascenso serán los mismos que se establecieron en la temporada 2009/10 en Segunda A.

Se mantiene la Grada de Animación en la temporada 2020/21 con un máximo de 506 plazas. Exclusiva para peñistas. La gestión del abono en la Grada de Animación correrá a cargo de la Federación de Peñas.

Desaparece el Abono ORO en la temporada 2020/21 ante la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo con la televisión propietaria de los derechos.

Desaparece la ‘categoría especial’, ya que el precio del abono ‘general’ ya está rebajado considerablemente.

Los abonados de la temporada 2020/21 dispondrán de un 5% de descuento en toda la ropa oficial de la marca Adidas.

Horarios: Venta presencial

De lunes a viernes, de 10-14 horas; de 18-21 horas. Y los sábados, de 11-14 horas.

La venta de abonos se llevará a cabo en la oficina principal del Estadio Cartagonova.

Cualquier modificación o ampliación de horario se comunicará a través de la web oficial y las redes sociales del Club.

Venta OnLine

Se podrán renovar y adquirir nuevos abonos de manera online durante todo el tiempo que dure la Campaña de Abonos 2020/21.

El abonado podrá recoger su carné 7 días después de haber realizado el pago.

Imprescindible presentar el DNI y el documento de pago impreso en la oficina del Cartagonova.

El abono incluye los partidos de Ligar Regular 20/21. Quedan excluidos los partidos de las eliminatorias de Ascenso, Copa de S.M. El Rey; una jornada económica a designar por el Club en Segunda División B; y dos jornadas económicas en LaLiga Smartbank.

Si por circunstancias ajenas al FC Cartagena SAD algunos partidos se disputaran a puerta cerrada, o incluso si no se pudiese disputar la totalidad de la competición oficial, el FC Cartagena SAD se compromete a efectuar al abonado que así lo solicite, un descuento en la ropa oficial del club de un 5% por cada partido que no pueda ser objeto presencial, que como máximo alcanzará un importe global del 20%.

El abonado con la suscripción del abono correspondiente a la temporada 20/21 exime al FC Cartagena SAD de la devolución del importe correspondiente a dicho abono, siempre que las causas no sean imputables al club.

El FC Cartagena SAD ante las circunstancias sobrevenidas no imputables al mismo, no reintegrará las cantidades sufragadas por el abonado, comprometiéndose a efectuar los descuentos especificados en el apartado anterior en ropa oficial del club.

El FC Cartagena SAD no se responsabiliza de la pérdida o extravío del abono. El gasto administrativo del duplicado será de 5€. El FC Cartagena SAD se reserva el derecho de anular cualquier tipo de abono por Comunicación Gubernativa, mal uso del mismo o que contravenga la normativa vigente reflejada en el Reglamento de Prevención de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la intolerancia en el Deporte (RD 203/2010 de 26 de febrero). Los días de partido el FC Cartagena SAD no se hace responsable del extravío u olvido del abono. Las bonificaciones, descuentos o promociones no serán acumulables entre sí, salvo comunicación previa.

Periodo de adquisición de abonos

La adquisición de abonos (altas y renovaciones) comienza al día siguiente de la presentación de la Campaña de Abonos 2020/21.

Los abonados de la temporada 2019/20 tendrán reservada su localidad y número de abonado hasta el viernes, 7 de agosto.

A partir del lunes, 10 de agosto, una vez finalizado el límite de renovación, los abonados que hayan retirado su abono y deseen cambiar de localidad dispondrán de los asientos liberados.