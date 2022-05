Los 'peques' albinegros se gradúan en Las Rozas

Al deporte cartagenero le va la épica. Es una condición para que lleguen los éxitos. El sufrimiento es inevitable y no ha sido menos el FC Cartagena B que se ha graduado ascendiendo en Las Rozas, frente al veterano Quintanar con dos goles cartageneros y un portero capaz de sostener el adverso marcador inicial en los momentos más duros de la tarde noche que llegó a la prórroga. Ya en el doble sorteo empezaron las dificultades, al perder la ventaja de ser segundo, el escenario no ayudaba con el césped artificial y más afición del rival manchego, pero los jóvenes albinegros no querían que se les volviera a escapar el ascenso y lo han peleado hasta conseguirlo.

Durante el partido y a pesar de no renunciar a su estilo, se adelantaban los de La Mancha poniendo cuesta arriba una cita que parecía destinada a que celebraran los veteranos, pero una actuación magistral de Sergio en la portería, el palo e incluso un gol fantasma mantuvieron a los chavales que se convirtieron en senior por su actitud sobre el terreno de juego, sobreponiéndose incluso a la lesión grave de su máximo goleador. Le tocó a Josema celebrar el ascenso desde el hospital.

Los goles del juvenil De pedro y de Dani Albiar, golazo increíble, dieron la vuelta al marcador cuando peor pintaba la cosa para los albinegros y necesitando el tiempo extra y una dosis de fortuna sumada al buen hacer en una tarde que se hizo noche, porque además faltaba iluminación. El esfuerzo y la idea de Aguilar y una buena ejecución de un grupo que ha tenido muchas lesiones y ha cuajado un año sobresaliente han terminado en fiesta con los aficionados desplazados. Noche larga y semana de celebraciones que tienen por delante. El fútbol de Cartagena está de moda y Belmonte debe estar contento con su apuesta y la ciudad con su proyecto.