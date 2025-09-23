La lluvia interrumpió la batalla y el Cartagena vuelve al frente en Sabadell

Tras el triunfo ante el Hércules del domingo, poco tiempo ha tenido el Efesé para saborear los puntos o descansar, porque les toca viajar de nuevo a tierras catalanas para terminar el choque que quedó inconcluso.

El FC Cartagena vuelve a escena este miércoles para reanudar el partido que fue suspendido hace diez días en Sabadell por culpa de la lluvia. Lo hace en una semana festiva para la ciudad, en plena celebración de las fiestas de Cartagineses y Romanos, y con la intención de ganar una batalla deportiva que aún está por decidir.

El encuentro se reanuda a las 17:00 horas, en el minuto 42 de la primera parte, con empate en el marcador. Por delante, algo más de 50 minutos de fútbol oficial que, como advierte el técnico albinegro Javi Rey, no serán nada tranquilos.

“Es una sensación un poco extraña. Cambia muchísimo el plan de partido, pero estamos preparados para hacer un buen encuentro”, explicaba el técnico en la previa advirtiendo que él ya ha pasado por reanudaciones así y suelen pasar muchas cosas.

Rey reconoce que estos minutos pueden ser decisivos: “Parece que en 30 o 50 minutos no puede pasar nada, y pasan muchas cosas. Hoy se lo decía a los futbolistas: en este tiempo van a pasar muchas cosas, y tenemos que estar preparados”.

Se han quedado fuera de la lista, Carrascal, lesionado de larga duración, Chuca y Fran Vélez. El resto viajan para buscar una victoria que les ponga en lo más alto. Sería anecdótico en una competición tan larga e igualada, pero sería premio al buen hacer y una muestra de los combativo que es el grupo. Eso sí, los catalanes querrán variar el 0-0 a su favor.

un buen rival

El Sabadell, además, llega en buena dinámica. “El Sabadell de Ferrán es un equipo muy trabajado, un equipo muy enérgico, con presión alta, salta muy bien hacia delante. Del medio campo hacia delante tiene jugadores diferenciales".

La parte disputada del choque le sirve de vara de medir. "A nosotros en esos 42 minutos que se disputaron nos pusieron las cosas muy difíciles y sabemos que el partido de mañana es de extrema dificultad", indica el gallego..

Espera mucho de la cita, que en los banquillos será algo más compleja para los técnicos. “Será un partido bonito para el espectador, pero no tanto para los entrenadores”, comentó con una sonrisa. “Va a decidirse por pequeños detalles. Tenemos que ir con los cinco sentidos, muy concentrados, porque será un partido de extrema dificultad”.

El Sabadell ganaba en Algeciras 1-2 este fin de semana y suma ya 5 puntos gracias a esa victoria y a dos empates, a falta de concluir la cita de este miércoles ante el Cartagena.

Pase lo que pase, lo que tienen claro Javi Rey y los suyos es que será una semana intensa, porque al volver tendrá que pensar ya en el Sanluqueño, equipo al que tendrán que visitar el próximo domingo en tierras andaluzas.

Cerrarán el mes de septiembre con esa cita y la siguiente ya será en casa ante el Tarazona el domingo 5 de octubre, a las 18.15 horas, en el regreso ante una afición que va enganchándose a la propuesta de fútbol y a la entrega de este Efesé.