Y llegó la fiesta, el Cartagena es de Segunda

El Efesé vuelve al fútbol profesional. Nadie recordará el partido que terminó en la tanda de penaltis, pero el Cartagena es ya de Segunda División. Con todo el sufrimiento, con los nervios. Era el año (el más raro y difícil), era el día y aunque se quedó para el final, el Efesé vuelve al fútbol profesional con la parada de Marc Martínez y con un técnico que parecía tenerlo muy claro. Borja Jiménez, el hombre tranquilo, lo consiguió y la ciudad disfrutará del fútbol profesional y esperemos que sanitariamente cuanto antes la afición también. Belmonte lo consigue tras muchos intentos. Su cielo particular tenía mucha fuerza lamentablemente. Ha conseguido el primero de sus retos. Su ambición no para. La suerte dejó de esquivar a los albinegros. Es siempre todo tan difícil que se saborea más. La 'maldición' del Cartagonova no pudo actuar, pero es que además es un ascenso merecido. Marc fue el protagonista, junto al técnico visitante que se jugó todo a la carta del portero y no le salió.

Comenzó el partido en La Rosaleda sin el ambiente de un partido de esta importancia, pero con el apoyo de unos cuantos aficionados en las inmediaciones del estadio. Los primeros minutos fueron de tanteo y sin ocasiones, aunque era el Baleares de Mandiola en el más intentaba llegar en contras rápidas mientras que Borja Jiménez buscaba las combinaciones de los suyos y fue poco a poco encontrando en William el jugador más desequilibrante con el apoyo de Diegui en el lateral. Igualadas las fuerzas y la intensidad ambos pudieron marcaron un gol. El Baleres no encontró rematador y Vinicius Tanque se topó con el ágil pie de Herrera. Una tarjeta por bando y un 0-0 que no se movió del electrónico de la sede del 'playoff' exprés de campeones. Ninguno de los dos equipos quería cometer un error, porque aunque el perdedor tendría repesca ambos querían celebrar por la vía rápida y para eso se hizo un primer tiempo muy táctico.

Misma tónica

En la reanudación, fue el Baleares el dar el primer paso adelante probando con disparos lejanos a un Marc Martínez que no sufría para mantener el empate. Borja Jiménez fue por contra el primero en mover el banquillo. Verza por Cayarga para controlar el centro del campo y adelantando su habitual planificación de cambios. El brasileño William tuvo una ocasión en el minuto 68 buscando la ventaja para los de Borja Jiménez. Verza cambió la circulación y la mejor ocasión albinegra llegó en el 82 para Diegui. Herrera se quedó con el esférico.

El siguiente movimiento del banquillo albinegro fue Elady. La esperanza puesta en el jienense a cinco minutos del final del tiempo reglamentario viendo ya una prórroga que no jugaría William que fue el sustituido. Quedaba tiempo para acabar antes el partido, pero Carrasquilla lo intentó y no lo logró. Cinco de añadido y dos equipos sin ganas de prórroga. Ortiz lanzó fuera el balón para el Baleares. Media hora más de disgusto o para la alegría.

Caballero y Manu Viana entraron por Vinicius y Carrasquilla. El técnico buscó un cambio para el ataque e impedir los penaltis, pero el respeto siguió mandando en el campo junto al cansancio tras la inactividad. Un remate Elady alto intentó cambiar el rumbo de penalti. El último cambio fue Jurado por Cordero, al tiempo que Lekik entró por el Baleares. Quince minutos con todo por decidir.

Mandiola cambió al portero, a dos minutos de la tanda de penaltis y firmaron que fueran los porteros los que tuvieran un papel protagonista para decantar el choque. Máximo estrés para ambas aficiones. Toda la temporada o casi desde el punto de penalti. No erraron lanzamientos los de Cartagena, mientras que Marc paró el definitivo tras el fallo balear en el cuarto penalti. La familia albinegra sonríe a base de caravanas de coches, de jóvenes cantando el himno y a pesar de las vallas de los lugares de culto albinegro, la noche será larga y con sonrisa.