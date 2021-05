Llega el tiempo de la fiesta y la reflexión

Seguir en el fútbol profesional es casi como un segundo ascenso. El primer año es complejo para los recién ascendidos. A falta de dos jornadas, el Efesé ha asegurado su presencia en el segundo escalón del fútbol nacional. Hace semanas pocos apostaban por ello. Sin embargo, lo importante es que apostó una directiva presidida por un Paco Belmonte que no se rindió cuando vinieron mal dadas. Cambió cuanto pudo en invierno demostrando sus ganas, su ilusión y el buen hacer de una parcela económica que ha sido la envidia de clubes modestos y no tan modestos con el famoso límite salarial. No se puso nervioso cuando seguían sin llegar los resultados y no volvió a cambiar al capitán del barco.

Crucial que Luis Carrión siguió creyendo en él, en su método y en su plantilla. Tomó decisiones que no gustaban a la grada tuitera, pero las mantuvo y fue sacando lo mejor de cada futbolista, incluso de los que algunos se habían encargado de defenestrar. Todos han sumado porque las lesiones tampoco hicieron más cómodo el tránsito de un equipo que llegó a ser último, pero al que le han sobrado dos jornadas. Tenía razón y el tiempo se la ha dado.

Aunque solo sean 4480 abonados van a ver al menos una jornada en directo a Rubén Castro y compañía. Ha sido injusto no poder estar alentando al canario en su particular amor con el gol. 19 goles que son un billete hacia la salvación, pero que sin sus compañeros no habría podido alcanzarse. Gallar forzando, Delmás olvidando el mundo exterior, los que subieron al equipo aunque no hayan tenido continuidad, De Blasis , Datkovic o Navas e incluso Cristian que se quedó sin disfrutar en el mejor momento. Con veteranos que hasta lesionados han seguido sumando como De La Bella o Teddy y Santisteban a las órdenes para cuando hiciera falta.

Ahora todo se ve perfecto, pero ha sido duro para todos. Sin poder ir al estadio, sin poder vivir el ambiente. La Segunda no ha querido que los aficionados albinegros se queden sin su sabor, un sabor que hay que apreciar, que no es sencillo de catar y menos de mantener. Es tiempo de celebrar y no de pensar en 'playoff' o en cuentos de la lechera. Es tiempo de reflexionar sobre cuánto cuestan algunas cosas que nos hacen felices y lo importante que es ayudar a mantenerlas y en muchas ocasiones lo bello que es el silencio.