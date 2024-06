Llega el momento clave para el Jimbee Cartagena: Arranca la Final

Lo han soñado los aficionados desde hace casi dos décadas. Lo han visto en sus noches los directivos del club. Lo ha visualizado y trabajado la plantilla y Duda está poniendo todos los ingredientes para que el sueño se pueda hacer realidad. Ha convocado a todos los efectivos, aunque hay gente tocada. El único descartado para el primer partido de la Final de la Liga es Juanan.

El favorito: "No me gusta hablar de favoritos, pero en este caso es tan claro que no hay duda. La historia y el presupuesto de ElPozo le hace favorito. Tienen también el factor cancha, pero eso no significa que vaya a ser fácil. Tenemos nuestras opciones y vamos a intentar romper su racha positiva desde que está el nuevo cuerpo técnico. Compiten y juegan muy bien en todos los aspectos. Es un reto duro e importante, pero estamos preparados para ello".

Los aficionados del equipo cartagenero estarán en Murcia, pero ya se calienta el ambiente para el Palacio de los deportes.

Entradas para Cartagena

La final arranca en Murcia, pero el club ya prepara los detalles para el tercer partido que traerá la final a Cartagena. Los dos primeros partidos se disputarán en Murcia este sábado (13:00 horas) y lunes (20:00 horas) y el viernes 21, la final viajará hasta Cartagena para el tercer partido, que será a las 19:00 horas.

Para este histórico partido, los abonados deberán pagar un precio de 10 euros por su entrada, mientras que los abonados infantiles tendrán un precio de 5. Los socios, además, tendrán la oportunidad de sacar dos entradas más. Por su parte, la venta general se establecerá en 20 euros para adultos y 10 euros para niños (de 5 a 14 años).

Los abonados tendrán hasta el jueves 20 a las 13:30 para retirar sus entradas a precio de abonado y mantener su asiento habitual. Ya se pueden comprar on line y el lunes arrancará la venta física.