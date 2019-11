Un líder muy sólido

El Efesé sabe adaptarse a las circunstancias y eso es tan importante como tener una buena plantilla. La categoría no es sencilla y se ve cada semana. En Granada no ha sido menos, ya que el filial ha iniciado el encuentro con dos ocasiones en el primer minuto y haciendo una fuerte presión para impedir el juego combinativo de los de Munúa. Extenuados han terminado los futbolistas albinegros para conseguir tres puntos muy importantes que le mantienen en lo más alto y aleja de momento al Badajoz que ayer empató con el Sanluqueño. Sigue la racha de no encajar goles y eso hace que el solitario gol de Jovanovic haya sido suficiente para brindar una victoria a los aficionados viajeros que han compensado el frío con la alegría de ver a un líder sólido que sabe sufrir.

Si hay que ponerse el mono de trabajo o si hay que jugar buen fútbol. Los jugadores están preparados para ofrecer durante el mismo partido las dos versiones y hoy lo ha hecho ante un peleón filial que no encaja en los puestos de descenso. Ambos equipos se toparon con los palos y Marc Martínez con sus paradas sigue alargando su récord. Además, el filia reclamó varios penaltis y uno también reclamó el equipo cartagenero en un choque que por momentos tuvo mucha tensión.

No es fácil ganar en ningún campo y el Efesé lo está haciendo en sus visitas, no sin sufrimiento.El triunfo de hoy tiene una factura en forma de lesiones y es que Carrasquilla, Jovanovic y Cordero se tuvieron que retirar demasiado pronto haciendo los cambios de Munúa obligatorios.Se suman a las lesiones de Markel y las recientes de Viana y Caballero. Problemas para el técnico, aunque todavía no se conoce el alcance de los tocados.