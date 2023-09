Las motivaciones del motivador Calero en el Efesé

Con poca voz, pero mucha energía se ha presentado hoy ante los medios el nuevo técnico del FC Cartagena. Julián Calero ha mandado muchos mensajes, pero también ha reconocido que de la situación que atraviesa la entidad en lo deportivo no se sale hablando. Reconoce el entrenador madrileño que llega al club con una mochila cargada de ilusión que ha abierto para contagiar y compartir la positividad que requiere un reto difícil, pero conseguible.

Convencido de que se va a lograr salir del bache y que se va a ir la cara de perdedor que se tiene cuando se está en la última posición, ha explicado que hace falta mucho trabajo, pero trabajo de calidad. Quiere ir cambiando la mentalidad hacia la positividad, porque también ha reconocido que es normal que el equipo esté dolido y que han pasado muchas cosas anómalas en el este tramo. ( goles en propia puerta por la escuadra, penaltis que se pitan y luego no, están entre sus ejemplos). Quiere atraer los pensamientos positivos y cuenta para ello con una afición a la que conoce bien. También conoce muy bien a Iván Calero. Su hijo será uno más en la plantilla, como ha explicado el de Parla.

Su Cartagena será competitivo. Lo ha explicado al tiempo que dice que no es el antifútbol y que no siendo de los entrenadores que mastican y mastican el juego, le gusta el balón y que su equipo juegue bien. Ha indicado que no será un nuevo Burgos, porque las características de las plantillas son diferentes. El mensaje más contundente es el de la unidad ante una carrera de fondo porque esperanzado y convencido de que saldrán, sabe también que no se hará en tres días.