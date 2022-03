Las cuentas del Efesé pasan por Gijón

El FC Cartagena afronta las últimas diez jornadas de Liga, las que serán definitivas para decidir las posiciones de los equipos. Los albinegros quieren quedar lo más arriba posible. Las cuentas pasan en primer lugar por intentar ganar en Gijón. Ya cuenta Carrión con Gallar recuperado para una cita que puede ser importante. El técnico reconoce que ya tienen ganas de que llegue la cita y sumar de tres fuera de casa. "Ha sido una semana de buena energía. De La Bella estará para la próxima semana, pero el resto está bien. Afrontamos en partido con el Sporting pensando en que es un buen momento para conseguir una racha de victorias sabiendo que será difícil. Hay que dejárselo todo allí para hacer un buen partido".

El rival no lo pondrá sencillo. "El Sporting es un equipo que tiene que ir por la victoria. Se lo han dejado todo en los últimos dos partidos, aunque no hayan ganado. Debemos dar nuestra mejor versión. Quedan diez partidos para conseguir puntos. No se parecerá al partido del año pasado, pero tenemos más ambición porque peleamos por estar arriba y sabemos que si ganámos será un paso importante. Veo al equipo bien y vamos con ganas".

Insiste Carrión en el objetivo. "Sabemos lo difícil que es pero tenemos el 5º y 6º puesto, pero no debemos pensar dónde acabaremos. Hay que tener ambición, pero hay que ganar partidos y empezamos el sábado. Si ganamos estaremos más cerca, luego al Oviedo en casa y eso nos llevará a pelear por estar arriba".

No hace muchas cuentas, porque depende de muchos factores. " En Córdoba subimos con 61 como séptimos porque estaba el filial del Barcelona por delante y subía el séptimo. Veo muy bien al Girona y eso significa que sumará muchos puntos. La Ponfe, el Tenerife son equipos competitivos. Las Palmas. el Oviedo siempre está. Creo que se necesitarán muchos puntos. Tenemos tres rivales directos, pero tenemos que demostrarlo en Gijón".

Se irán viendo las cuentas, pero lo que quiere es que su equipo lo ponga difícil y empezando con el encuentro del sábado ante el Sporting y viendo además los complicados partidos de algunos de los rivales directos. Está convencido de que es el momento albinegro.

El técnico ha reconocido que le tenía un cariño especial a Andújar y que por tanto le han dejado salir para que pueda ser feliz, aunque para el equipo era mejor tener un central más. Le desea lo mejor y espera que a las dos partes les vaya bien.