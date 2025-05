Jordi Juste, sobre el segundo triunfo del Odilo Cartagena ante el Betis "Para ganarnos hay que hacerlo dos o tres veces por partido"

Murcia - Publicado el 24 may 2025, 16:00

El Odilo Cartagena está a un solo paso de alcanzar la Final Four tras una épica victoria en la prórroga ante el Real Betis en el tercer partido del playoff de ascenso. El equipo, que llegaba igualado 1-1 a esta cita crucial, remontó una desventaja significativa y acabó imponiéndose con carácter, fe y un ambiente espectacular en el Palacio. Con la eliminatoria ahora 2-1 a su favor, los cartageneros afrontan el próximo duelo con una bala en la recámara.

El técnico del Odilo, Jordi Juste, analizó con exhaustividad y emoción el encuentro tras el pitido final, destacando el espíritu de superación del equipo:

“Hemos demostrado durante todo el año que para ganarnos, sobre todo en partidos igualados, hay que hacerlo dos o tres veces. Hoy ha sido otro ejemplo.”. Para llegar al triunfo les tocó sufrir.

Juste no escondió su preocupación por la primera parte del equipo, admitiendo que el tono físico no fue el esperado para un tercer partido de playoff: “No hemos entendido el contacto de Betis, como si nos viniese de nuevo. Eso no puede ser.”

Sin embargo, el cambio de actitud en la segunda mitad fue rotundo. La clave, según el entrenador, estuvo en los ajustes defensivos, la respuesta del banquillo y el liderazgo de jugadores como Alberto Martín, Calvin Hermanson y Stephen.

“Parece que hemos dado con la tecla. El robo, el triple de Alberto, los tiros de Calvin... Ha sido tremendo. Hemos creído hasta el final.”

Odilo Cartagena Stephen, en el tercer encuentro

todos suman

El técnico valoró el compromiso colectivo, subrayando cómo los jugadores que no brillaron este sábado fueron arropados por sus compañeros: “Hoy casi la mitad del equipo no se ha encontrado, pero otros dieron un paso adelante. Es una tónica de todo el año.”

La victoria, explicó, fue una mezcla de corazón, ajustes tácticos y un esfuerzo defensivo que marcó la diferencia en los momentos decisivos. Betis se mostró más físico y agresivo que en partidos anteriores, y el Odilo tuvo que adaptarse para igualar ese nivel de intensidad.

Juste también quiso destacar la importancia del público: “Ellos han sido el sexto hombre, clarísimamente. Nos han llevado en volandas en la prórroga.”

De cara al cuarto partido, que se disputará en menos de 48 horas, el técnico pidió mantener la ambición, el disfrute y, sobre todo, la preparación mental: “El límite no sé dónde está, pero sí sé que el domingo tenemos una papeleta difícil. Si ganamos, sería increíble. Si no, iremos a por todas en San Pablo.”

El Odilo Cartagena sigue soñando, con la Final Four al alcance de la mano y un equipo que, como dice su entrenador, ha abierto el tarro de las esencias en el momento más decisivo de la temporada.