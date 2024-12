Jordi Juste se harta y reclama el respeto que merece el Odilo Cartagena

Son los nuevos, los pequeños. Acaban de ascender y no tienen muchos recursos, pero merecen el mismo respeto que los que encabezan la lista de presupuestos de la LEB ORO o Primera FEB.

Tras la importante y emocionante victoria ante el Castellón, el siempre respetuoso técnico del Odilo, se ha sentido en la necesidad de expresar un malestar que les ha acompañado en estas primeras 14 jornadas de competición.

Precisamente después de ganar es más sencillo hacer llegar el mensaje. "Llevamos 14 jornadas ya de Liga y me parece que al Cartagena no se le respeta arbitralmente. No sé si van a ver esto los de la Liga o los de los árbitros, pero que nos respeten. Y que nos traten no por nuestra limitación de recursos, sino por la valentía con la que jugamos".

"Hoy decidí gritar y no me gusta"

Aunque el malestar viene de lejos, siempre han respetado mucho al colectivo arbitral, pero hoy la gota colmó el vaso y la actitud de Juste fue distinta en el banquillo. "Hoy he decidido que sí iba a gritar y no me han puesto ninguna técnica. Llevamos 13 jornadas y hay un momento del juego que las cosas cambian y he dicho basta ya. A otros entrenadores de esta Liga les ha ido muy bien. Algunos están en el ACB, algunos siguen aquí, ganan partidos, chillando".

No es su estilo, pero no puede dejar que se les pise o se les hagan desconsideraciones, por quienes son. "Yo no quiero chillar, yo quiero centrarme en el juego, porque es lo que nos gusta. Es la propuesta valiente que tiene este equipo, de ir, jugar rápido, de no amedrentarse ante nadie. Yo no quiero esto. Yo no quiero chillar a los árbitros, es muy aburrido. Pero hoy tocaba. Y creo que no nos están respetando".

Son recién ascendidos, pero no tontos. "Hemos enseñado que creo que somos honestos. Yo, como entrenador, no les he protestado nada. Siempre les pregunto, siempre pregunto. (1:50) ¿Cómo va esta Liga? ¿Cómo va el criterio? (Respeto y acepto. Pero ya está bien. Lo que vi el otro día en la Copa no me gustó nada. Y hoy, ya habéis visto, no me ha gustado nada. A partir de aquí, que vengan las consecuencias que vengan, pero peor no pueden hacerlo ya".

No es fruto de un calentón y por eso lo ha expresado tras una victoria muy importante de los que hacen afición. "A cualquier aficionado al baloncesto le gustará. A nuestra gente le gustará aún más. Además, terminar, forzar la prórroga, terminar el partido de esta manera, yo creo que engancha, ¿no? al aficionado, engancha al baloncesto".

Estaba feliz por sus jugadores. "Y contento por los jugadores, porque lo han sufrido. Muchos jugadores que no les han dejado jugar, han acabado en banquillo, mucho antes de tiempo, hemos tenido que afrontar una prórroga con los recursos justos. Muy limitados, porque no podíamos defender. Sí que es cierto que una de las carencias que tenemos es nuestro uno contra uno, las carencias que tenemos es el físico, pero cuando el equipo se anticipa y hace bien las cosas, creo que merece ser respetado. Y no pitarle tantas faltas porque es el Cartagena".

Ya hace unas semanas el técnico del Morón, que todavía no ha ganado ningún partido, pedía respeto a los árbitros ante decisiones que consideraba injustas y recibidas especialmente por ser últimos.