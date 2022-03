El Jimbee se queda sin premio

Si el fútbol sala, como el deporte en general, entendiera de justicia seguramente el Jimbee Cartagena no se habría quedado sin premio al esfuerzo y al buen hacer que durante muchos tramos del encuentro les hizo ser superiores ante el Inter Movistar. Un duelo que se llevan los madrileños por un gol a dos y del que se pueden hacer tantas lecturas como se quieran aunque en ninguna suma el equipo de casa. Esa es la realidad.

Los de Duda, con muchísimos problemas por las lesiones, afrontaba el partido sabiendo de las dificultades y haciendo frente a ellas con solidaridad de una 'piña' que está haciendo un esfuerzo extra. Sin embargo no hay que valorar el trabajo como único dato a favor, porque hicieron bien las cosas en la pista. Raúl haciendo buenas paradas y el equipo generando ocasiones, hasta que el craoata Dario Marinovic se encargó de abrir la lata con un gran gol para sumar a su cuenta particular y poner en ventaja al equipo. Con ese corto resultado y buenas sensaciones se alcanzaba el descanso.

Veinte minutos por delante para intentar conseguir algo positivo, que finalmente se escapó por detalles. En el m.28 y en el 30, un balón que terminó introduciendo Peru y Rafa López dieron la vuelta al marcador. A pesar de que el equipo se volcó y generó ocasiones suficientes con y sin portero jugador para haber conseguido algo positivo, no entró la pelota. Faltó el gol y según Duda cierta confianza contra la portería rival. Tampoco se quedó el partido sin su capítulo de polémica arbitral con una jugada en la que no señalaron penalti sobre Solano que pareció evidente. El técnico se quejaba precisamente de que jugadores como el pivot cordobés reciben toda la intensidad de los rivales y no se señala nada y sus jugadores por menos suelen ser penalizados con tarjeta.

La competición no frena y visitarán el sábado al Palma Futsal, otro equipo enrachado. Posteriormente la Copa de España será otro cambio de chip para los cartageneros.