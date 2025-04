El Jimbee luce sus títulos y quiere más triunfos ante la mejor plantilla de la LNFS

Este domingo, a las 13.00 horas, el Palacio de los Deportes acoge uno de los mejores partidos que se pueden ver en el fútbol sala actual. Quinto contra segundo. Jimbee contra Barcelona, dos equipos aspirantes a todo.

El equipo de Duda ya hace años que es un grande y desde el año pasado sabe lo que es conseguir trofeos. Esas copas las exhibe en el nuevo bus, donde habrá que hacer más hueco para los siguientes.

Precisamente esa era la broma que hacía Duda en la presentación. "Parece que no hay mucha confianza, porque queda poco sitio", pero hablando en serio volvía a recordar que los títulos no caen del cielo.

quieren más títulos

No son fáciles, pero los seguirán buscando. "Es el objetivo seguir aumentando, pero sabiendo, siendo conscientes, con el pie en el suelo, lo que cuesta ganar un título. Ahora parece que ganar títulos es algo que va cayendo y eso no es así. Hay que construir, y es muy difícil. Ahora tenemos retos por delante, está la Liga y la Champions y vamos a por ello".

La primera meta es ganar el cuarto partido consecutivo en Liga, aunque esté delante la mejor plantilla a la que ya se han medido esta temporada en varias ocasiones. " Bueno, las diferencias son las bajas que puede tener el Barça y nosotros, que condiciona a veces detalles del juego, pero el sistema es el mismo de los dos equipos. Son muy similares, hay dos plantillas muy buenas, y un equipo que está hecho para ganar todo. El Barça es una plantilla muy profunda y muy buena y aunque tiene bajas, tiene jugadores de mucha calidad y suficientes para hacer mucho daño, y tenemos que estar preparados para ello".

El técnico del Jimbee cuenta con sus aficionados. Ve un buen horario a la una de la tarde, porque no compite con otros deportes, no hace falta madrugar, y al terminar es buena hora para comer. No contará con Chemi ni Cortés, que son las bajas para el encuentro.