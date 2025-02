Jimbee FS Cartagena se queda fuera de la Copa del Rey

La fase final de la Copa del Rey, que se jugará en Cartagena los días 17 y 18 de mayo, no tendrá al Jimbee Costa Cálida entre sus participantes después de que el equipo melonero haya caído eliminado este miércoles al perder por 5-2 frente al Servigroup Peñíscola en los cuartos de final.

El conjunto castellonense acompañará al Movistar Inter, al Islas Baleares Palma Futsal y al Jaén Paraíso Interior ese fin de semana en el Palacio de los Deportes de la ciudad portuaria, pero sin el anfitrión aspirando a lograr el trofeo.

El Peñíscola se impuso con una notable remontada en su pabellón, el Juan Vizcarro, en un partido que comenzó con lanzamientos a la madera del local Francisco Paniagua y el visitante Darío Gil.

Los de Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" se colocaron con un 0-2 a favor al marcar dos tantos seguidos Gabriel Motta, ambos tras sendos saques de esquina en los minutos 14 y 15. Sin embargo, Diego Quintela, también en el 15 y tras varios rechaces; Paniagua, culminando una gran acción individual en el 18, y Diego Sancho, a cinco segundos del descanso después de otro córner, voltearon el marcador todavía en la primera parte.

En la reanudación Elías Beltrán, con un tiro lejano que no atajó José Miguel Oliver "Chemi", amplió la renta local cuando no habían transcurrido ni tres minutos y el Jimbee, aunque buscó la reacción y tuvo ocasiones para haberse metido en la pelea de lleno, no tuvo el acierto de otros días ni siquiera cuando Duda recurrió a Darío Gil como portero jugador a cinco minutos del final. Gustavo Pérez "Gus" se hizo grande en la portería del Servigroup y Motta también la tuvo con un tiro a la madera.

Los de Santiago Valladares aún marcaron otro tanto, igualmente de Elías recogiendo el rechace en el poste a un tiro de Gus, a falta de un segundo para la conclusión.