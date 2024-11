El Jimbee Cartagena se prepara para ser un anfitrión de Champions: "Venta rápida en el primer día"

Cartagena está ansiosa por ser partícipes del gran evento deportivo del año. La Champions de fútbol sala llega a la ciudad en unos días y en el primer día de venta el interés se materializó en la venta de 500 abonos o entradas, porque hay diferentes modalidades.

Del miércoles 27 al sábado 30 de noviembre, el Jimbee Cartagena será anfitrión del Grupo A de la Ronda Élite. Los de Duda se medirán al United Galati, campeón rumano, al Meta Catania, campeón italiano, y al Riga Futsal Club, campeón letón.

El miércoles se disputarán el United Galati vs Riga Futsal Club (17:30 h.) y Catania C/5 vs Cartagena Costa Cálida (20:30 h.) El jueves será el turno del Catania C/5 vs United Galati (17:30 h.) y Riga Futsal Club vs Cartagena Costa Cálida (20:30 h.)

El sábado 30 tendrán lugar el Riga Futsal Club vs Catania C/5 (17:00 h.) y Cartagena Costa Cálida vs United Galati (20:00 h.)

modalidad de entradas

Hay muchas formas de disfrutar del evento. Se oferta un abono para todos los partidos o entrada por día. Los abonados del Jimbee Cartagena podrán adquirir los abonos a 40 euros y las entradas a 15 euros, además, mantienen su butaca de la temporada durante un plazo que termina el lunes 18 a las 10 de la mañana.

Para la compra de abono siendo socio, deben entrar en https://uefafutsalchampionsleague.compralaentrada.com/ y seleccionar la opción ‘Abonados Jimbee’, introducir el número de abonado y DNI y a partir de ahí continúa y finaliza el proceso de compra.

Mientras, el público general tendrán los abonos disponibles al precio de 50 euros y las entradas a 20 euros. La venta funcionará única y exclusivamente online.

También se pueden comprar entradas para los partidos. Los abonados del equipo las pueden comprar por 15 euros y disfrutar de los dos partidos de cada día. Esta venta comenzará el lunes 18 a las 12:30 y finalizará el jueves 21 a las 10:00. Una vez acabe este plazo, serán liberados todos los sitios de abonados que no hayan comprado ni abono ni entrada para alguno de los días y se pondrán a la venta para público general, según ha explicado con detalle la entidad.

LOS NO ABONADOS

Quienes no sean abonados, puede disfrutar de un abono de los seis partidos por 50 euros. Estarán a la venta desde ayer en los lugares libres que no estén ocupados por abonados. Una semana más tarde, el jueves 21, quedarán para esta venta también los sitios de abonados sobrantes, hasta completar aforo. Para esta opción, hay que acceder a https://uefafutsalchampionsleague.compralaentrada.com/, entra en ‘Abono’, selección la/s localidad/es que quieras adquirir y finaliza el proceso.

Las entradas libres para no abonados tendrán un precio de 20 euros.

Una vez se haya comprado un abono no será necesario adquirir ninguna entrada más. Con el correo que se recibe y el QR que aparece en el PDF los compradores podrán entrar a todos los partidos de todos los días.

Habrá posibilidad de salir entre partido y partido. Se habilitará una puerta de salida en la que habrá personal de la organización al que debes mostrar el QR para que pase el lector y pueda reactivarlo para poder acceder posteriormente al segundo partido.

El club avisar de que en caso de sobrar entradas o abonos, se pondrán a la venta los días de partido en taquilla. Si se completara el aforo con la venta online no habría venta en taquilla.