El Jimbee Cartagena no se para a llorar y su afición tampoco

Nadie dijo que fuera fácil. Ganar una Liga son palabras mayores y el Jimbee está siguiendo un guion magnífico. Al ganar los dos primeros choques en Murcia, se podía permitir el fallo y sigue teniendo dos partidos para sumar una victoria. Nadie ha remontado un 0-2 en la historia de la competición.

No quieren los de Duda alargar más la serie Final. El tercero se escapó por los penaltis, que aunque no son para nada suerte, no son tampoco un factor excesivamente controlable porque está el acierto del portero o el tirador y la presión, el ambiente...

ElPozo Murcia llegará al Palacio a buscar el empate y la quinta batalla, pero el Jimbee se rearma para la cita de este domigo, porque ellos son los que pueden conseguir ya el primer título de Liga de su historia. No quieren que la final regrese a Murcia. Los charcuteros tienen cinco Ligas, aunque hace años que están resistiéndose los títulos. La cuestión mental va a ser importante para jugar con las presiones y no solo en cada partido, sino en cada tramo de la contienda.

Volaron las entradas

Duda y los suyos contarán con un ambiente impresionante a su favor, porque el Palacio volverá a estar lleno. En Cartagena no se paró nadie a llorar y fueron a la web a comprar las entradas. Muchos son los que quieren estar en una cita histórica, pero si los abonados no liberan entradas estará totalmente imposible. Día de trabajo y mañana, una nueva batalla en la pista.

Tras el partido, Duda lo tenía claro. Hay que seguir. "Trabajaremos para hacernos fuertes otra vez y ganar", explica el técnico, que sabe que hay mucho equilibrio. "Hay ques eguir y el domingo mejorar detalles para buscar el título. El equipo va a estar entero psicológicamente".

El Golpe que se llevó Motta, en principio no es de importancia. El equipo, salvo Juanan, estará al completo para el choque.

