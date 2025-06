El Jimbee Cartagena se mentaliza para la gran final de Liga ante el Barça: “Hay que buscar la excelencia ante el rival a batir"

El actual campeón de Liga de la Primera División de fútbol sala arrancará este martes la reconquista de su título. El Jimbee ha conseguido llegar a la ronda final y tendrá que vencer al todopoderoso Barcelona si quiere conseguirlo.

Lo importante es lo que ocurra en la pista, pero el técnico del equipo melonero no se olvida de un factor fundamental para haberse plantado en la gran final. "Volver a agradecer a nuestro público, nuestra gente que nos ha traído en volandas hasta aquí. Estamos muy felices, pero no termina aquí. Ahora llega el reto más complicado".

4.816 personas ayudaron al equipo a conseguir el pase a la gran final y para ellos han preparado autobuses y entradas gratuitas si quieren estar en el segundo encuentro, que se disputará el jueves en tierras catalanas. El resto de horarios puedes leerlo aquí.

En la antesala del inicio de la gran final por el título de Liga de fútbol sala, el técnico de Jimbee Cartagena, Duda, ha ofrecido unas declaraciones claras, intensas y cargadas de realismo. Para el entrenador, no hay espacio ahora mismo para balances o consuelos. "El único foco es ganar al Barça". Ya dijo él que era el rival a batir y candidato a todos los títulos.

En una eliminatoria al mejor de cinco partidos contra el FC Barcelona, Duda insiste en que no hay fórmulas mágicas más allá del trabajo: “Hay que centrarse en cómo hacerles daño, cómo defender mejor, atacar mejor, hacer las cosas bien dentro del fútbol para tener opciones de ganar”. Necesitan la excelencia para conseguir el objetivo.

Enfrentar a un rival tan potente y estudiado requiere no solo táctica, sino también una mentalidad férrea: “La parte física es muy importante, pero la mental puede suplir carencias físicas con fortaleza y espíritu de equipo, y ahora mismo vamos muy bien en ese sentido”.

Duda también valoró la preparación contrarreloj de esta serie final. “Con tan poco tiempo para recuperarse y preparar partidos, hay que establecer prioridades y trabajar en función de ellas”, explicó. Aunque reconoce que no es el contexto ideal, confía en la planificación interna del cuerpo técnico y la entrega total de sus jugadores.

Jimbee Cartagena Duda en una rueda de prensa

el rival más complejo

El respeto hacia el rival es absoluto. Del Barça de Tino Pérez, Duda destacó la calidad individual, la experiencia del entrenador y la capacidad de marcar diferencias en momentos clave. Aun así, no pierde de vista el factor colectivo que ha llevado a Jimbee tan lejos: “Nuestro espíritu de equipo y que todos se sientan importantes es nuestra principal fortaleza para poder superar al Barça”.

Preguntado por si había imaginado llegar nuevamente a la final, Duda fue directo: “Claro que sí. Si no confiara, no estaría aquí”. Y lanzó un mensaje al público y afición: “Hemos llegado, pero esto no termina aquí. Ahora viene el reto más difícil: ganar al gran favorito”.

La serie final arranca este martes, con el Jimbee Cartagena viajando con toda la plantilla a Barcelona. Ilusión, compromiso y hambre de título son los pilares con los que sueñan en repetir lo logrado la temporada pasada. Pero para ello, como advierte Duda, no bastará con ser buenos: “Tendremos que ser incluso más regulares y dar un paso más si queremos ganar esta Liga”.

El primer encuentro de la serie se disputará este martes 17 de junio, a las 18.45 horas y el jueves 19 de junio, a las 21.30 horas.

Posteriormente la eliminatoria viajará al Palacio de los Deportes de Cartagena, donde se disputarán el tercer y cuarto encuentro, este último solo en caso de ser necesario, el martes 24 y el jueves 26 de junio. Finalmente, el quinto y último partido de la final se disputaría el lunes 30 de junio, en este caso en el Palau Blaugrana.