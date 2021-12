El Jimbee Cartagena se marcha al parón con otra goleada

El Jimbee Cartagena se marcha al parón de selecciones con la tranquilidad de los deberes bien hechos y en un momento dulce en todos los sentidos. La piña está funcionando como una máquina bien engrasada. Le empieza a dar igual jugar en casa o fuera, porque está compitiendo al 100% ante todos los rivales y en todos los escenarios mostrando su versión más brillante o más currante según las circunstancias del partido y es que este equipo lee muy bien los encuentros y tiene muchos argumentos que le han llevado a sumar siete triunfos consecutivos. La de hoy ante el Manzanares es una demostración más de que todos los jugadores están enchufados.

Sin Mellado, que no viajó, y sin Simi que no jugó, los de Duda supieron ´sufrir´ para defender la portería de un Raúl muy atinado, y lucir en un ataque muy repartido. Dos goles del croata Dario Marinovic, uno de Lucao, Andresito, Javi Mínguez y uno en propia puerta del Manzanares, que aunque no se rindió solo se acercó en el marcador haciendo el 2-1, le han servido al equipo cartagenero para mantenerse en la segunda posición de la tabla. Solo el Barcelona, líder, ha marcado más goles y es además el tercero menos goleado. Sin embargo, el compromiso y la fe están por encima de unos datos que le mantienen en una racha que supera ya los mejores momentos de la pasada campaña en cuanto a victorias de forma consecutiva.

El parón hará que se marchen con la selección Chemi, Marinovic y Motta, y Mellado, si está en condiciones. El próximo compromiso liguero será el día 23 de diciembre, a las 21. 00 horas y nada más y nada menos que el derbi ante ElPozo Murcia. El choque más esperado en la previa de las fiestas navideñas.