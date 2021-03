El Jimbee Cartagena hace los deberes también los despachos

El Jimbee Cartagena sigue firme en sus objetivos tanto dentro como fuera de la pista. Esta semana no hay partido por los compromisos deportivos de las selecciones, pero eso no significa ni mucho menos que no se trabaje y el equipo cartagenero lo ha dejado claro anunciando tres noticiones que demuestran el buen trabajo que se está realizando en todos los ámbitos de la entidad. Así, el club ha anunciado las renovaciones esperadas del portero Chemi y de Franklin y Mellado. Sin duda, una acción que da tranquilidad y estabilidad a un proyecto que tiene muy claras sus intenciones de seguir creciendo y luchar por los títulos.Tras ganar a un grande la semana transcurría tranquila, pero es importante el esfuerzo que están haciendo.

Los tres renovados están dando un alto rendimiento y seguirán a las órdenes del técnico Duda. Mellado se ha comprometido hasta el 2024 y los otros dos jugadores hasta el 2023. La noticia ha sido felizmente acogida por unos aficionados que piensan ya en la diferente pero atractiva Copa de España, aunque quedan antes tres compromisos ligueros antes de llegar a la lucha por ese título. Serán los de Cartagena cabeza de serie. Precisamente para la cita copera en Madrid o incluso en el último previo liguero (Inter Movistar) estará de regreso al parqué Mellado que tiene un esguince leve de rodilla y que no va a estar en los dos próximos compromisos ligueros con el equipo. El jugador está contento, porque su año está siendo bueno, el del equipo también y porque además dentro de la posible gravedad su lesión de rodilla es leve y enseguida va a estar a las órdenes de Duda para seguir sumando.