El Jimbee Cartagena elige el plan rápido: "Un bálsamo"

Todo el mundo habla hoy en Cartagena de lo emocionante que ha sido el pase a las semifinales de la lucha por el título de la Liga nacional de fútbol sala. El gol de Tomaz, a dos segundos del final, hace que el Jimbee Cartagena apruebe la asignatura pendiente y pase ronda en el 'playoff' después de 17 años sin conseguirlo.

Se están 'acostumbrando' los hombres de Duda a conseguir los objetivos cuando la campana está a punto de sonar, pero esperan conseguir más satisfacciones con algo menos de suspense. El mérito del equipo melonero es grande, pero suma también el hecho de que son los únicos que han conseguido meterse en la siguiente ronda en solo dos partidos.

La recuperación

Eso ofrece al equipo la posibilidad de trabajar el próximo reto, porque ahora quieren más, pero con cierto tiempo para recuperar a los jugadores con sobrecargas; entre ellos Chemi o Motta. Además, hasta el jueves no conocerán a su rival. El líder Barcelona no pudo con el Quesos Hidalgo Manzanares y la eliminatoria se cerrará este jueves. Solo el Jimbee tiene cierta tranquilidad, porque hasta el lunes no tendrá que volver a jugar.

La otra tranquilidad es que, como ha explicado Tomaz, autor del gol del triunfo, "Se nota muchísimo el apoyo de los aficionados. Aquí se escuchaba en cada paradón de Chemi, pero en Madrid también hicieron mucho barullo". Felices, cansados, pero con tiempo para trabajar los de Duda aguardan ya a su rival.

Han conseguido este año su primer título nacional, estuvieron en la final de la Copa del Rey y ahora quieren redondear soñando con estar en esa gran final. Luego, ya pensarán en más, porque la ambición es grande y el trabajo también.