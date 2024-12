El Jimbee Cartagena no se deja a nadie atrás: "Una peluchada"

Está a punto de acabar un año 2024 mágico para el fútbol sala cartagenero. El Jimbee estrenó su casillero de títulos nacionales con una Supercopa y una Liga que desataron la euforia en la afición.

Los de Duda también fueron finalistas de la Copa del Rey y se pusieron el listón muy alto, pero también elevaron la ambición y el trabajo y lo están demostrando en la Champions llevando con orgullo el nombre de Cartagena por Europa y organizando la fase media de la competición continental.

Será el 2025 cuando tengan que afrontar la defensa de los trofeos ganados, pero en este final de 2024 tampoco se les ha olvidado ganar y lo intentarán hasta este mismo sábado frente al Ribera Navarra, choque que se disputará a las 19,00 horas con entrada gratuita para los menores de 14 años.

Jimbee Cartagena Cartel del sábado

campeones de la solidaridad

Una cosa es estrenar la vitrina de los trofeos y otra es una marca de identidad que les ha hecho grandes desde hace muchos años y que no implica que la pelotita entre o no. No dejan a nade atrás. Este sábado harán una recogida de peluches.

Una peluchada para que los asistentes al partido hagan su aportación a la campaña de recogida de juguetes con una lluvia muy especial de muñequitos para los más pequeños de las familias desfavorecidas.

El día 30 en el triangular que han organizado junto a los veteranos del Efesé y a la prensa también se donarán juguetes nuevos o alimentos no perecederos y es que saben que su afición es fiel y solidaria y quieren endulzar este tiempo de paz con un detalle para quienes menos tienen.

Como no todo es dinero, comida o juguetes, también dedican su tiempo a los niños y a los mayores, como hicieron hace un par de días cantando en el Asilo con Duda a la cabeza o como llevan haciendo años con las visitas a los coles o recibiendo en el Palacio a las distintas asociaciones.