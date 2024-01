El Jimbee Cartagena celebra la Supercopa de España

La alegría del Jimbee Cartagena no ha cesado. Desde que acabaran los 20 minutos de la final de la SuperCopa todo ha sido festejo. Las voces están tocadas. Se cumplieron las promesas realizadas por si llegaba el primer título nacional de un club que lleva años peleando por ello. La fiesta va a ser larga antes de volver al trabajo, porque esto no ha hecho más que empezar. Antes, tendrán que disfrutar con los miles de aficionados que no pudieron estar en Jaén viendo el encuentro frente al Barcelona, pero que lloraron de alegría ante la primera final ganada por los de Duda. Por la megafonía del estadio se anunciaba el momneto histórico y la reacción del resto de clubes tampoco se hizo esperar. Es una gran gesta.

Paseo por la ciudad

La celebración comenzará a las 18:00 horas. Los jugadores y el cuerpo técnico, en un autobús, arrancarán su recorrido en la Alameda de San Antón, a la altura del puente del Cartagonova. Desde allí, recorrerán la calle Real hasta llegar al Palacio Consistorial, donde la alcaldesa, Noelia Arroyo, les recibirá. Luego, en la plaza del Ayuntamiento, se hará el encuentro con todos los aficionados que se desplacen hasta allí. La ciudad se volcará con sus nuevos héroes, que enseguida volverán a la pelea por la Liga y con atención a otras dos competiciones muy especiales.

La COPA de España se realizará en marzo en el Palacio cartagenero, pero antes tendrán que medirse a ElPozo Murcia en la Copa del Rey, pero ahora lo que toca es lo que toca y es turno de celebrar por todo alto que en las vitrinas de la entidad habrá una copa muy especial que será sin duda la primera de muchas. Desde las seis de la tarde lucirán ante la ciudad y muy orgullosos un trofeo que ha costado conseguir.