El Jimbee Cartagena buscará la remontada en Torrejón

El Jimbee Cartagena se la jugará a una carta tras la derrota inicial ante el Movistar Inter. Los pupilos de Duda deben hacer borrón y cuenta nueva porque el segundo envite llegará el sábado en tierras de Torrejón. Ganar es la única opción para continuar en el 'playoff' por el título. Si lo consiguen, la eliminatoria volvería a Cartagena el próximo martes. Si no gana la temporada se habrá terminado para un equipo que va a buscar lo que merece. No quieren irse de vacaciones todavía. La primera batalla fue muy igualada, pero finalmente la puntería la decantó para los de Pato por 1-3.

La entidad cree en forzar el tercer partido en la ronda de Cuartos de final de la Liga nacional de fútbol sala y no quieren estar solos en Torrejón. Ponen a disposición de los aficionados un autobús de forma gratuita para aniamr a los seguidores a hacer un pequeño esfuerzo, que esperan que no sea el último de la temporada. Los interesados solo tendrán que abonar 11.50 euros correspondientes a la entrada para el pabellón torrejonero. De no llenarse el vehículo no saldrá la expedición.

Método para apuntarse

El que quiera ir a Torrejón deberá realizar el ingreso del coste de dicha entrada a la cuenta ES8030050078112599805823 y posteriormente envíar un correo aINFO@JIMBEECARTAGENA.COM indicando NOMBRE COMPLETO, CORREO ELECTRÓNICO, DNI, TELÉFONO y el JUSTICANTE DEL PAGO. Los menores no pueden acudir solos y si van sin sus padres deben adjuntar un consentimiento e ir tutelados. Además, el listado se irá haciendo por orden de petición por lo que la rapidez puede ser clave para conseguir un asiento.



El autobús saldrá a las 10.30 desde la explanada del Palacio de deportes teniendo que estar media hora antes en la zona y el regreso sería al finalizar el partido que se disputará a las 18.30 horas.