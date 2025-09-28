El Jimbee Cartagena afianza su liderato con un 1-6 en Córdoba

El fútbol sala ha regresado después del parón de selecciones y el Jimbee Cartagena tiene claro el camino para volver a vivir una gran temporada después de dos cursos con doble título nacional sumando Supercopa y Liga.

Los de Duda tenían que viajar a Córdoba a visitar a un equipo que había sumado un triunfo, un empate y una derrota sumando cuatro puntos, por los 7 de un Jimbee que empató en Palma y ganó sus dos encuentros como local.

Aunque Chispi tuvo que trabajar en los primeros compases, fue Gon Castejón el que inauguraba el electrónico en Córdoba en el minuto 5 del encuentro.

Osamanmussa pudo aumentar la diferencia, su disparo se estrelló en el palo de la meta defendida por Víctor Areales. Posteriormente los de Cartagena inquietaron por medio de Juninho y Motta, pero el 0-1 continuaría en el marcador. También con el tiro al palo de Gómez para los locales.

El guardameta cordobesista también evitó el gol de Pablo Ramírez transcurrido el minuto 13 y Chispi reaccionó con una buena parada al minuto siguiente para seguir manteniendo la ventaja mínima en Córdoba, pero Pescio terminó empatando en el 18. Jimbee pidió el VIR por falta previa, pero subió al marcador.

Tomaz también buscó el gol, pero al descanso se marcharon los protagonistas con el 1-1 en el electrónico después de un palo de Motta.

20 minutos para decantar el choque

Con balón al larguero de Pablo Ramírez se iniciaba también el segundo periodo en Vistalegre, aunque dos minutos más tarde Osamanmussa sí desequilibró el resultado a favor de los de Cartagena poniendo el 1-2 y 18 minutos por delante. Pero el siguiente llegó en el mismo minuto 22.

Mismo minuto y mismo goleador, porque Osamanmussa repitió abriendo distancia con el Córdoba al poner el 1-3 y encarrilar la victoria fuera de casa, la primera del curso deportivo para los de Duda.

Fabio también evitó el cuarto que buscaba Waltinho en el 25, pero no puedo evitar el de Juninho para hacer el 1-4. Posteriormente dos buenas paradas de Chispi mantenían el resultado.

Tomaz fue el autor del quinto tanto de la tarde con ocho minutos por delante. Enseguida llegaría la quinta falta de los jugadores localesy acto seguido la quinta de los cartageneros. El sexto sería obra de Osamanmussa completando su hat- trick.

El equipo cartagenero tras la holgada victoria en tierras andaluzas se mantiene como líder de la Primera División.