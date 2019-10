El Jimbee busca un cambio de rumbo

Salir de la penúltima posición de la tabla, pero sobre todo encontrar una línea de juego y resultados es lo que busca el Jimbee Cartagena. Mañana tiene una nueva oportunidad ante O Parrulo, que a partir de las seis, visitará el Palacio de deportes. Tras tres derrotas y un solo empate, necesitan dar una alegría a la afición cartagenera y ganar autoestima para seguir creciendo.O Parrulo Ferrol que actualmente es sexto con 6 puntos. Ha sumado dos victorias y dos derrotas en un buen inicio de la competición.

La preocupación es lógica en Cartagena, pero también el vestuario se muestra convencido de que van a salir de esta compleja situación. Attos, que ha regresado a la disciplina del Jimbee, explicaba que está feliz por volver a entrenar con sus compañeros con total normalidad y que se encuentra muy motivado de cara al encuentro de mañana "Somos conscientes de lo importante que es el partido de mañana. Estamos entrenando bien para llegar en las mejores condiciones. Somos conscientes de que el inicio de Liga no ha sido el soñado por nosotros, pero queda mucha competición. Dependemos de nosotros, aunque es un partido clave en el que contamos con el apoyo de nuestra afición". Todo son elogios ante el rival y pide concentración máxima para poder quedarse los tres puntos.

Por su parte, André tiene claro lo que quiere. "La obligación es jugar bien. La semana pasada jugamos bien a ratos y de no ser por los dops errores arbitrales habría sido diferente. El equipo está bien y estoy contento con la vuelta de Attos. Necesitaba a este jugador que cambia el dinamismo de entrenamiento y de los partidos". Sobre los errores defensivos indica que "han sido errores individuales y sin Attos era más dificil cambiar. O Parrulo ha empezado bien la Liga. No fue normal perder con Zaragoza en casa, pero en el resto de partidos podía pasar lo que pasó".

Conoce bien Cartagena. "La gente quiere ver buen fútbol sala, aprieta por los resultados. El ambiente es el mismo. El fútbol sala no tiene memoria. Hemos estado seis meses sin perder un partido aquí. Tenemos que volver a la senda de la victoria, coger confianza y mejor a partir de mañana".

Batería no está descartado, pero sigue con molestias. Sobre el rival lo considera "aguerrido. Un equipo unido. No hay partidos fáciles y habrá que hacer lo que no hemos hecho hasta ahora para ganar". Espera un buen partido de los suyos y ha comentado que es constante la comunicación con el presidente del club.