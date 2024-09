Jandro confía en los suyos para la visita del Cartagena al líder

El partido del Cartagena en el campo del líder al ser en lunes ha dado un poco más de margen a Jandro para trabajar con su plantilla tras su aterrizaje el pasado miércoles tras la destitución de Abelardo.

En Santander se podrán ver los primeros cambios que el técnico asturiano ha trabajado. Él tiene claro que espera para el choque en el Sardinero. "Espero ver aun equipo reconocible de lo que hemos entrenado. Es pronto, pero se van a ver cosas y espero que hagamos bien las cosas, porque jugamos contra un gran equipo y si no lo hacemos bien sufriremos".

Tiene claro el plan y que sus jugadores están con muchas ganas. Es optimista y admite que en Segunda cualquiera puede ganar a cualquiera, igual que perder. Por eso, hacer las cosas bien les acercará al objetivo.

Sabe de las virtudes del rival. "Tiene muy buenos jugadores, pero la clave del Racing no son solo jugadores ofensivos. Es un equipo muy trabajado en ataque y en defensa. Tiene una de las mejores plantillas, pero como equipo son muy buenos. No hay que dejarles espacios entre líneas, ni a la espalda. Cuanto más tengamos el balón menos tendremos que defender y cuando no defender muy bien. Habrá momentos de sufrir, pero tenemos que saber cómo hacerlo".

Dice que han trabajado para minimizar los errores que pueda aprovechar el rival. "Hay que acabar jugadas, no hacer pérdidas que nos pillen descolocados, porque son rápidos y hacen daño. Las vigilancias tienen que ser muy buenas".

solo el racing en la mente

Buscará el equilibrio defensa-ataque para contrarrestar las bondades del líder de Segunda División, que también cuenta en lo que se vaya a ver en el césped. No cuenta con Gonzalo Verdú, ni con Kiko Olivas. Por contra, el que retorna a la lista es Pedro Alcalá.

Su equipo admite que está dolido, pero que sabe que queda mucho y muestra muchas ganas. Solo piensan en el Racing, porque pensar en el año pasado o en la cifra de victorias que necesitan "nos alejaría del objetivo", confirma el entrenador albinegro.

Está gestionado la situación de cada jugador sabiendo que cada uno es distinto, pero para elegir hay factores que no le influyen. "Si tiene 15 y rinde me da igual y si tiene 39 años y lo hace, lo mismo", admite Jandro.

"Están bien físicamente. Es verdad que no es lo mismo entrenando que jugando, peor los datos dicen que corren mucho y físicamente están bien. A veces es la cabeza la que te juega una mala pasada y te vienes abajo. El equipo en ese sentido está bien. Corría, corre y correrá".

Ha insistido en que vino a la primera llamada del club, porque cree en la plantilla y le apetecía afrontar este reto deportivo. Arranca con la visita al líder y el objetivo de ir escapando de la zona baja de la tabla clasificatoria.