Jandro centra a su Efesé en el Córdoba, pero manda un elegante mensaje al VAR

Pasar página no significa olvidar. El Cartagena se ve obligado por sus circunstancias a pensar solo y exclusivamente en los puntos en juego que habrá en el Arcángel de Córdoba y la confianza en la que se traduciría para su plantilla.

Sin embargo, como ocurre con la afición, Jandro sigue dando vueltas a las polémicas ocurridas sin VAR y con él durante el encuentro ante el Racing de Ferrol. "Da que pensar que haya audios de todo y de este que es el que es más justo y más tiempo estuvieron revisando es raro. Al final ha pasado, pero alguien se tiene que quejar y soy yo que habla, pero nada más", advierte.

También obviamente se acuerda de otras jugadas que no llegaron a analizarse porque el VAR no funcionaba en esos momentos. "Si el VAR funciona el penalti es clarísimo y lo tiene que pitar, sí. Que en esa jugada del gol no sabemos todavía como han tirado las líneas, pero es lo que hay".

Lo zanja hablando de la mala suerte que tuvieron con la tecnología en un encuentro que ya no vuelve y por eso se centra en el choque de mañana ante el Córdoba en el que tendrá las bajas de Gonzalo Verdú y Toni Fuidias. Vuelven los internacionales.

EL POCHO ROMÁN VUELVE A LA LISTA

Tampoco desea extender la polémica con el acto de indisciplina que habría protagonizado el Pocho Román y que le dejó fuera de la convocatoria. El joven argentino sí ha ido a tierras andaluzas. "Está todo hablado. Pidió disculpas a sus compañeros y ha entendido que por encima del club y del equipo no hay nada, ni nadie y que tenemos que ser un equipo".

Le levanta el 'castigo' y sirve de lección para todo el grupo, que tiene mañana una buena oportunidad para ir retomando el camino ante un rival que funciona muy bien en su feudo. "Juegan bien y son agresivos defensivamente. Creo que deberían llevar más puntos. Es un equipo difícil, pero tenemos claro nuestro plan de partido para ganar".

Insiste en que trabajan el balón parado como opción importante en el fútbol, pero que le preocupa que el equipo tenga una mayor fluidez con el balón, porque defensivamente ya ha visto al equipo recibir menos ocasiones de gol.

Cree que el equipo necesita confianza y eso se consigue a través de los triunfos. "Nos falta confianza. Cuando un equipo tiene un mal inicio cuesta con balón, porque es lo más difícil del fútbol. Les he dicho que tenemos que ser valientes e insistir y nunca dejando de hacer las cosas y una vez salen bien y empiezas a crecer".

Quiere que jueguen más en campo contrario y reconoce que no está al tanto de nada que no sea deportivo, porque no tenía como jugador y no tiene redes sociales tampoco en la actualidad.