Jandro: "A la afición del Efesé sólo podemos pedirle disculpas"

El calendario aprieta en el peor momento. Tres partidos en una semana y el tercero llega después de dos golpes terribles que terminaron en goleadas en Castellón y Granada y sin recuperar demasiados efectivos para el tercer envite.

El 'invitado' es el Albacete, club amigo, pero mal rival para una cita de urgencias. El equipo manchego es decimocuarto y suma 25 puntos. Llegan al Cartagonova con tres partidos sin conocer la victoria. Lleva 6 triunfos y 7 empates en este primer tramo de la temporada.

El Cartagena, penúltimo con dos partidos más que el colista, necesita un triunfo que sería balsámico en lo anímico y vital para que la salvación no se ponga todavía más cara. No es una semana sencilla como ha reconocido Jandro en la previa.

"Sí, ha sido una semana dura, unos partidos duros. Hemos visto, hemos hablado, estamos trabajando para mejorar y mañana toca mejorar mucho. Mañana tenemos que ser el equipo que hemos ido en casa los últimos partidos".

Quiere ver la cara de los choques en casa ante el Huesca, ratos del Almería y el Sporting. "Para nosotros todos los partidos son y nos los tenemos que tomar como una final, como si fuese el último. Tenemos que ganar y más estando en casa y más viniendo el parón".

todo pasa por mejorar

El cambio debe ser importante. "Tenemos que pensar en hacer las cosas bien, es que sin hacer las cosas bien no vamos a ganar y es en lo que estamos insistiendo. En Castellón y en Granada no hicimos las cosas bien y pasó lo que pasó. Si hacemos las cosas bien, tenemos opciones de ganar a cualquiera. La Segunda este año es muy fuerte y hay que estar al 1'00% y dar lo mejor cada uno empezando por mí".

Tiene un papeleta complicada, pero dice que no se siente solo. "No, bueno, yo hablo después de los partidos y luego durante la semana siempre hablo con el club de cosas del partido, de cosas del siguiente partido y esta semana ha sido igual".

Y añadía que. "Yo solo no me siento para nada. Tengo contacto con ellos permanentemente, tengo al cuerpo técnico, tengo jugadores, estamos todos bastante unidos. En ese sentido yo estoy muy tranquilo, lo único que me preocupa es ganar, y tenemos que ganar".

Admite saber convivir con la presión. "Por supuesto preferiría estar en otra situación, pero por mí no hay ningún problema. Yo mientras que los jugadores estén bien, estén tranquilos, que me peguen a mí, no hay problema. Ellos tienen que salir al campo y tienen que estar tranquilos y jugar bien".

Dice que ha vivido mucho y ya no le asusta tener que torear los momentos tensos. "Como entrenador no llevo tantos años, pero como he vivido tantas situaciones no me sorprende. Yo sé que esto es fútbol, que cuando pierdes es normal la situación y todo lo que venga, pero yo estoy muy tranquilo en cuanto tema de presión. Soy el capitán del barco".

la afición está dolida

El técnico del Efesé entiende lo que está sufriendo la afición y daría lo que fuera por compartir una alegría prenavideña mañana. "Bueno, pues yo espero la respuesta de la afición de siempre en casa. Cuando el equipo sale bien y le da, la afición está con el equipo, animan, nos ayudan muchísimo. Lo único que podemos pedirles es disculpas y darles algo, una victoria, la mejor versión".

Sería una alegría en común. "Pues vamos a darles y vamos a darles una alegría, que llevamos un año… bueno, estos meses que llevamos, llevamos un año que solo les damos disgustos, aunque tienen que entender también que nosotros estamos muy jodidos. No es que nosotros perdemos, no vamos para casa. No, es complicado. Lo estamos pasando muy mal, pero necesitamos ir todos juntos en la misma dirección".

Eso sí, los primeros que tienen que aportar son jugadores y técnicos para ganarse el apoyo de unos fieles que están desencantados y en algunos casos se plantean ir al choque, a las 20.30 horas.

Mantiene las bajas de Martín, Cedric y Andy y algunas dudas como la de Jairo. De momento, no quiere hablar de fichajes y futuro, porque lo único que le preocupa es superar al Albacete.

"Cada partido tiene su matiz, tanto defensivo como ofensivo y nos intentamos adaptar al rival sin que nuestra idea cambie. Tenemos que ser nosotros mismos y e intentar llevar la iniciativa, nosotros aquí en casa. Pero es verdad que el rival es un rival bueno, tiene muy buenos jugadores. Está muy bien trabajado y tiene mucha velocidad y pegada arriba. Eso sí, me preocupa más lo que hagamos nosotros".

Apuntaba una de las claves a mejorar. "Nos están centrando y nos están rematando mucho. Estamos llegando y nos cuesta el último pase, a veces la última decisión no es buena. Es importante decidir bien en las dos áreas y, sobre todo, no cometer errores y ser muy contundente en nuestra área".