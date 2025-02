Hugo González también buscará un destino distinto al Efesé

Las puertas del Cartagonova son giratorias en esta última jornada del mercado de fichajes. El club albinegro está haciendo una remodelación integra, a pesar de que cuando se abrió este periodo se hablaba de poco cambio.

Nada se parece menos a la realidad de este 3 de marzo en el que ya son dos las entradas y dos las salidas sin descartar que se sigan sucediendo variaciones en un plantel que poco se va a parecer al que iniciara la Liga con Abelardo en el banquillo.

Tampoco hubo ningún movimiento con Jandro como entrenador y ha sido desde la llegada de Fernández Romo a la entidad cartagenerista que se arrancó con la reforma absoluta del equipo. Ya son 8 las llegadas y cinco las salidas.

El último en despedirse ha sido Hugo González. El joven centrocampista cedido por el Valencia no seguirá con el Efesé y buscará un destino distinto donde crecer como futbolista. El valenciano ha participado en 20 partidos, pero no terminó de hacerse un hueco en el once.

Hay que recordar que lo mismo ha pasado con la cesión del Pocho Román por parte del Barcelona y que Jairo y Cedric han sido traspasados. Caso diferente es el de la rescisión de contrato de Gonzalo Verdú.