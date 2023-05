Horario y dónde y ver escuchar el Real Zaragoza- FC Cartagena

La Romareda, estadio histórico del fútbol español, acoge este sábado un duelo muy interesante entre dos equipos que están haciendo un buen final de temporada. Los anfitriones mejoraron tras la llegada de Fran Escribá al banco y con los fichajes invernales. Los de Luis Carrión quieren apurar sus opciones de estar en la sexta plaza. Se aferran al 8,3 % de probabibilidades que la calculadora le otorga para poder alcanzar la sexta plaza y por tanto, entrar en el playoff por el ascenso a Primera División. La cita será a las 18.30 horas. El desarrollo del encuentro, correspondiente a la jornada 40 lo podrás seguir en el Tiempo de Juego de COPE, junto al resto de la jornada de la Liga Smartbank. ESCUCHA AQUÍ EL PARTIDO. Se puede ver por Movistar La Liga Smartbank.

El Real Zaragoza llega al encuentro con 49 puntos, lo que le tiene en zona tranquila y ocupando la posición número 13. Ha ganado 7 partidos, empatado 9 y perdido 3 en su propio feudo. Quieren ir despidiendo bien la campaña y soñar con un curso mejor para el próximo año. Sin embargo, los albinegros buscarán 3 puntos quepueden ser de oro para seguir manteniendo la ilusión. Tienen muy complicado los albinegros el luchar por subir, pero no es imposible y lo van a pelear hasta el final. El técnico decía que si suman 67 puntos y no les da para ser sextos, al menos habrán hecho todo lo posible.

Escribá tendrá la baja de Simeone que podría ser sustituido por Puche para jugar en el ataque junto a Iván Azón. Larrazabal podría ser el sustituto de Gámez. Vuelve a la portería Cristian Álvarez.

Carrión no hace cuentas, solo piensa en ganar en Zaragoza y meter presión. No cuenta con Datkovic para tal empresa. El sicario fue expulsado el pasado fin de semana y cumple su partido de sanción. El coreano Lee se ha quedado también fuera de la lista de convocados en la que vuelve a estar Ureña que este fin de semana sí podrá tener minutos si la cosa marcha bien. Los cartageneristas juegan antes que el Albacete y quieren que los manchegos afronten su partido en casa con la presión de sentir al Cartagena a un solo punto en la tabla. Los albaceteños recibirán al Alavés el domingo,a las 18.30 horas, con el objetivo de afianzar su sexta plaza pero ante un rival que quiere ascender de forma directa y no se lo pondrá nada sencillo. La igualdad existente, con cinco equipos en dos puntos, no hace fácil la quiniela de la jornada. Después solo quedarán dos jornadas más.

Los del Efesé se marchaban a tierras aragonesas con toda la ilsuión de mantener a los aficionados conectados. Posteriormente tendrán que recibir a la UD Las Palmas y terminarán la campaña visitando al Racing de Santander, que está salvado

Tras el partido PODRÉIS VER EL RESUMEN con los goles o lo más destacado del encuentro y del resto de los partidos del fin de semana en la Liga Smartbank.





