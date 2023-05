Horario y dónde y ver escuchar el FC Cartagena- UD Las Palmas

El FC Cartagena puede jugar este sábado su último partido de la temporada en casa. Eso sí, los de Luis Carrión van a intentar apurar sus opciones de seguir hasta la última jornada de la Liga SmartBank luchando por la sexta plaza. Hay pocas opciones, pero todavía quedan. Frente al Efesé, la UD Las Palmas, que tiene opciones de subir a Primera en el propio Cartagonova. Son muchas variables las que necesitan, pero pueden darse. Por tanto es un partidazo que podría contar con la lluvia como elemento importante, aunque siempre después d de los ingredientes deportivos que son muchos.

El desarrollo del encuentro, correspondiente a la jornada 41lo podrás seguir en el Tiempo de Juego de COPE, junto al resto de la jornada de la Liga Smartbank. ESCUCHA AQUÍ EL PARTIDO. Se puede ver por Movistar La Liga Smartbank.





Las cuentas

Los de casa necesitan ganar y que no lo haga el Albacete. Hay cinco puntos de diferencia por lo que las cuentas son claras. Los cartageneristas necesitan sumar seis puntos, y que los manchegos no consigan más de un punto en las dos jornadas que restan de campeonato regular porque el duelo particular lo tiene ganado el Cartagena.

Las cuentas de Las Palmas no son sencillas. La más clara es que dependen de ellos mismos para subir. Si ganan los dos partidos serán equipo de Primera División. Para lograrlo mañana mismo necesitan los de García Pimienta sumar los tres puntos y que se den varios resultados. Pasarían porque perdiera el Alavés y empataran Eibar y Levante.

Mfulu y Vitolo son las bajas que tendrá el equipo grancanario en el Cartagonova. Carrión tiene las bajas de Ureña por lesión y la duda de Isak Janson que llega tocado a la penúltima cita del curso regular. La ilusión es grande en los dos equipos, cuyos entrenadores han destacado la dificultad de los rivales a los que se tienen que medir para seguir peleando por objetivos muy ambiciosos.

La afición albinegra tendrá que compartir su espacio con muchísimos aficionados de Las Palmas, aunque para los de casa será una oportunidad única para agradecer a los jugadores y técnicos el esfuerzo que han realizado durante una campaña en la que la nota es ya cercana al sobresaliente. De Blasis o el propio Luis Carrión recibirán el cariño de una grada que quieren que se queden y seguir viendo crecer el proyecto de Paco Belmonte. Los canarios han viajado a la península con la intención de regresar a la isla como afición de la máxima categoría.

Sin duda, va a ser para unos y otros una de esas citas para no perderse, que podría deslucirse un poco si llueve. El colegiado designado para el partido no genera buenos recuerdos, porque impartirá justicia el colegiado del Málaga- Cartagena que terminó con dos partidos de sanción para el técnico del FC Cartagena y decisiones con y sin VAR que no dejaron satisfechos a los albinegros. Gálvez Rascón tendrá la responsabilidad esta vez en el Cartagonova.





Tras el partido PODRÉIS VER EL RESUMEN con los goles o lo más destacado del encuentro y del resto de los partidos del fin de semana en la Liga Smartbank.