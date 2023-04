Horario y dónde y ver escuchar el Albacete- FC Cartagena, un partido de 'Champions' en Segunda

Tiene el Albacete- FC Cartagena todos los ingredientes posibles para ser un partidazo. Dos clubes que viven un final de temporada muy dulce y que además están dejando ver durante la semana lo mejor del fútbol, una deportividad poco vista y una hermandad entre aficiones que invita a disfrutar del deporte en estado puro. La cita de este sábado, a las 18.30 horas, tiene la sexta plaza en juego. El desarrollo del encuentro, correspondiente a la jornada 38 lo podrás seguir en el Tiempo de Juego de COPE, junto al resto de la jornada de la Liga Smartbank. ESCUCHA AQUÍ EL PARTIDO. Se puede ver por Movistar La Liga Smartbank.

La semana ha sido muy especial, porque ambas entidades han afrontado la crucial cita como una fiesta y las buenas relaciones han propiciado que el club manchego, anfitrión del partido, haya cedido 1150 entradas a los albinegros. No habrá una localidad libre si los abonados albaceteños acuden, porque se ha puesto el cartel de no hay billetes y es que el choque lo merece. 17.000 personas ilusionadas con un objetivo. La sexta plaza que ocupa el Albacete está en juego, porque los cartageneristas llegan con dos puntos menos y buscarán darle la vuelta a la ventaja. Ninguno de los dos tenía como objetivo luchar por subir a Primera División, pero los dos van a pelear hasta el final para conseguirlo. Pase lo que pase, la lucha seguirá.

No es definitivo, pero es un choque que vale más que tres puntos. De hecho, Rubén Albés, técnico del Alba reconoce que es de 7 puntos. Los que suma el que gane, los que 3 que deja de sumar el que pierda y el duelo particular. En la ida ganó el Cartagena por 2-1. Obviamente también puede quedarse todo igual si firman las tablas. Quedarán cuatro jornadas después. No es una final, aunque es para las dos aficiones un partido de Champions en cuanto a emociones.

???? ? ???????????? ?????? ????????????? — Albacete Balompié ?? (@AlbaceteBPSAD) April 28, 2023





El club manchego recupera a Maikel Mesa, aunque no estará para jugar de inicio. Alcedo vuelve tras cumplir sanción. En la previa se unirán todos en una fiesta con paella gigante en la ciudad deportiva. Ambas aficiones irán posteriormente a recibir al Albacete y al Cartagena para darles ánimo antes de la crucial cita.

El Efesé llega sin Ureña, que ya entrena con el equipo, pero no estará para la cita. Luis Carrión sí recupera a Kiko Olivas para la defensa. El técnico catalán habla de un partido para disfrutar y destaca la fortaleza mental que hay que tener en el Carlos Belmonte, pero también en lo que resta de temporada y sobre todo si no se consigue el objetivo de la victoria en tierras manchegas. Es el partido más importante, porque es el siguiente pero espera que lleguen otros más importantes incluido el 'playoff'. Tenía la ilusión de llegar a estas alturas con opciones y ahora lo que quiere es disfrutarlo y lograrlo. El técnico estará de nuevo en las gradas cumpliendo su segundo partido de sanción tras la expulsión en Málaga.

???? @Luis__Carrion: “El de mañana es un partido para disfrutar” #AlbaceteBPCartagena — FC Cartagena ???? (@FCCartagena_efs) April 28, 2023

