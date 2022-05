Guirao, un 'cartagenero' experto en ascensos

Los jugadores del Cartagena B han pasado a la historia con su ascenso a la Segunda RFEF. Van recuperando la garganta tras las celebraciones, pero no han perdido la sonrisa que lucen desde que el domingo consiguieron sobreponerse a todos los impedimentos que les puso el choque ante el Quintanar.

Muchos han sunido de categoría por primera vez. No es el caso de Miguel Guirao. El jugador privó al filial del ascenso del año pasado, porque triunfó con su Mar Menor. Él, que dio el domingo el medido centro del primer gol, tenía que ayudar en esta ocasión y ya de paso sumar su segundo ascenso. El fútbol no le dio las mejores cartas en sus inicios, pero se está tomando la revancha. Decidió no rendirse. Le ayudaron a no hacerlo. Hizo fortaleza mental de sus problemas físicos y ahora el fútbol se la está devolviendo.

Dos ascensos de categoría consecutivos y mucha ilusiones por delante. "Costó mucho. Se puso difícil, pero creímos hasta el final. Sabemos que es importante. El primer equipo en buena posición, nuestro ascenso, el División de Honor que ha mantenido la categoría... El club está haciendo un proyecto muy importante, el más importante de la Región".

Dedica el ascenso a su familia, a su pareja, al fisio Chema Faraco que siempre han estado con él en los momentos amargos. Y está muy agradecido al cartagena. Se siente un cartagenero más, porque aquí es dónde le han cuidado y le han acompañado en un año que ha terminado con una sonrisa enorme gracias a un ascenso con épica, a la cartagenera.

Le encantaría seguir. Solo firmó un año. "Yo estoy contento. Tengo la confianza del club, del míster... A ver qué dicen ellos, pero yo estoy feliz aquí".

El ambiente de familia ha sido para él una de las claves, porque tuvieron que sobreponerse a lesiones, a que el Yeclano se escapara en la tabla y a los momentos malos. Reconoce que tuvieron esa parte de suerte que también hace falta en el fútbol. Él sabe lo que es empeñarse en buscar la suerte y sin duda, la merece.