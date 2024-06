Gracias infinitas del Efesé a Calero, que se marcha tras hacer el milagro

Un milagro requería un cambio de estrategia por parte del FC Cartagena y Calero lo ha hecho posible. Arropado por el presidente y por Manolo Sánchez Breis, el entrenador madrileño ha podido despedirse de los aficionados a través de una rueda de prensa en la que ha dado para emocionarse y reírse, porque el de Parla ha sido igual desde el primer día y su órdago a la grande hasta el último día.

Llegó avisando que este equipo se salvaba y ha hecho extraordinariamente su trabajo, pero como él mismo ha explicado "decir adiós ha sido complicado", porque el fútbol no es como otro desempeño laboral. "Me llamaron cuando estaba en casa en el paro. Me llamaron y ante el reto que me propusieron venir y vinimos. Iniciamos una travesía en el desierto muy duro, porque yo sufría por los puestos de trabajo de mucha gente y no lográbamos los resultados y ellos me respaldaron".

Insiste en resaltar el trabajo grupal. "Nunca fui yo contra el mundo" y "logramos un éxito brutal porque se consiguió algo que no había ocurrido y difícilmente ocurrirá". Ahora se merece aprovechar su momento y que le vaya bonito.

Cabeza y Corazón

A la hora de tomar la decisión, el club ha hecho todo lo posible para retenerlo, pero se marcha, porque su destino está ahora en otro sitio. "La cabeza me decía una cosa y el corazón otra. El problema es que a partir de la segunda semana me empecé a enamorar del club, de la ciudad, de la gente del estadio...y estaba hasta las trancas. Habrá gente que cuentes, lo que cuentes no lo aceptará, pero quería estar aquí y agradecer de corazón a todos el cariño que me llevo".

Ha agradecido a todo el mundo su aportación para que se marche con el corazón lleno "No deseo lo mejor al. FC Cartagena, porque soy uno más para siempre y los caminos nunca se sabe. La vida es que la que se encarga de irte diciendo. Gracias a todos por esta experiencia maravillosa".





Se marcha después de haberse implicado al máximo con la ciudad y sus costumbres. Cree que es tan importante entender al cartagenero como sentir el escudo: "El escudo es que lo siento y es como la droga. Hace falta un proceso de desintoxicación y no me ha pasado el efecto todavía. Si te has drogado alguna vez lo entenderás", le decía al periodista despertando una risa incontenible.

No ha comunicado su destino, pero se marcha feliz de lo que le une ya de por siempre al FC Cartagena y que tendrá su propio capítulo en el Libro 'El fútbol al Rescate".

Han logrado ser el mejor tercer equipo de la segunda vuelta. Estuvieron a once puntos de la salvación y ha dejado al club por quinto año consecutivo en Segunda División. Pide que su legado continúe y siga el ambiente creado en estos meses. Se marcha el héroe, pero se seguirá siendo un albinegro en la distancia.