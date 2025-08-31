El FSV amarga el debut del Efesé en Antequera: 0-0 con mucha polémica

El Cartagena se ha estrenado en la Primera RFEF con un 0-0 en un partido ante el Antequera con el RFV como protagonista y no precisamente mejorando el fútbol, porque esta igualada sin goles tuvo tres, pero los tres fueron anulados de forma cuestionable.

Suman los de Javi Rey un punto en un partido intenso en Antequera, que terminó en empate 0-0 tras 90 minutos reglamentarios y 12 de prolongación (más los 8 del primer añadido en un primer tiempo en el que ya se inició la polémica).

El equipo de Cartagena comenzó de menos a más. Lucho García bajo palos; Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz y Nacho Martínez en defensa; Larrea, Luismi Redondo y Fidalgo en el centro; y Nacho Sánchez, Kevin Sánchez y Chiki en ataque.

El Efesé fue creciendo con el paso de los minutos, acumulando llegadas y generando peligro, aunque se encontró con un gol anulado a Marc Jurado por fuera de juego, decisión que generó cierta polémica, porque parecía que estaba habilitada la posición del ex del Español. Era el minuto 20.

Más revisiones

En la reanudación, el Cartagena mantuvo la iniciativa. La ocasión más clara fue de Chiki tras un saque largo de Lucho García a Kevin Sánchez, que lo asistió dentro del área, pero el remate fue despejado por un paradón de Samu.

La polémica volvió en el 58’ con un cabezazo de Imanol Baz tras falta de Nacho Martínez, invalidado por fuera de juego, y en el 69’ el gol de Rubio para el Antequera fue igualmente anulado tras revisión. Todos los goles parecían válidos, pero el empate a nada seguía reinando en el electrónico.

Javi Rey movió el banquillo: Ortuño por Nacho Sánchez y Edgar Alcañiz por Larrea en el 81’. En el 87’, Isaac filtró un pase para Ramos, quien remató con peligro y obligó a Lucho a desviar a córner en la jugada de mayor peligro del Antequera. Rozando el minuto 90, Calderón y Nil entraron por Nacho Martínez y Kevin Sánchez.

Durante los 10 minutos añadidos, el ritmo se mantuvo alto, con ambos equipos buscando el gol del triunfo, pero ya parece que contagiados por la negatividad del sistema 'VAR' de la categoría.

En el minuto 95, Javi Rey solicitó un penalti que el colegiado, tras revisión, no apreció. Esta acción pudo haber decantado el encuentro en favor del Cartagena, pero el empate se mantuvo hasta el pitido final, dejando un sabor agridulce para los visitantes con dos minutos más de prolongación para no moverse el marcador inicial y no por deméritos de los equipos.