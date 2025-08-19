La flota de The Ocean Race Europe, rumbo a Cartagena tras su salida desde Portsmouth

La segunda etapa de The Ocean Race Europe 2025 partió en la tarde de ayer (domingo) desde Portsmouth bajo un sol radiante, con siete IMOCA alineados frente a Cowes, en la isla de Wight a las 17:00 hora local, una hora menos que en España. Desde allí, la flota recorrerá 1.400 millas náuticas hasta Cartagena, con un breve fly-by en Matosinhos-Oporto a mitad de semana. De esta manera, el Puerto de Cartagena del 23 al 26 de agosto.

El primer objetivo era la puerta de paso puntuable en la emblemática formación rocosa de The Needles, con puntos en juego para el primer y segundo equipo en atravesarla antes de la larga bajada hacia Bretaña y la entrada en el Golfo de Vizcaya. Las condiciones fueron perfectas en la salida: navegación de popa con 10-14 nudos de viento y una corriente favorable que impulsaba a la flota por el Solent.

Yoann Richomme y su tripulación en Paprec Arkéa lideraron a la flota a través de la histórica línea de salida del Royal Yacht Squadron, la misma utilizada en la Whitbread Round the World Race de 1973 (precursora de The Ocean Race).

Al llegar a la puerta de paso, fue una vez más Paul Meilhat con su Biotherm quien se llevó los dos puntos máximos en juego, seguido inmediatamente por Paprec Arkéa que sumó el único punto restante, la misma dupla que había puntuado en la puerta de Kiel. Esto deja a Biotherm con un extraordinario e impecable récord, habiendo conseguido hasta ahora todos los puntos posibles en la clasificación general de The Ocean Race Europe.

Team Holcim PRB fue el tercero en cruzar la puerta, seguido de Team Malizia y Canada Ocean Racing – Be Water Positive. Allagrande Mapei Racing llegó sexto y Team AMAALA séptimo.

Para Team Holcim-PRB, regresar simplemente a la salida ya se sintió como una victoria. “Es increíble estar de vuelta en la regata”, dijo Alan Roberts. “No solo hemos vuelto, somos un barco al 100%, aún más ambiciosos y motivados que antes para salir ahí y rendir.” La semana de reparaciones ha unido aún más a la tripulación. “La adversidad divide o une”, explicó Roberts. “En este caso nos ha unido. Cuando salimos al mar entramos en una mentalidad de concentración total, y lo mismo ha sido para el equipo de tierra. Han trabajado por turnos toda la noche, y han dado lo mejor.”

Allagrande Mapei Racing llegó a Portsmouth menos de un día antes de la salida, pero el patrón Ambrogio Beccaria no se mostró preocupado. “Estamos listos para empezar esta segunda etapa”, dijo, añadiendo que el viento previsto para la primera noche es justo lo que desean. “Nuestro barco está especialmente hecho para vientos fuertes, así que nos encanta encontrarnos con estas condiciones".

Para Biotherm, tras sumar los máximos puntos de la primera etapa (7 + 2 de la puerta en Kiel), el reto ahora es resetear y defender el liderato. “Es cierto que hemos empezado bien, pero lo dejamos atrás”, afirmó el patrón Paul Meilhat. “Es mejor asegurarse puntos por adelantado, pero esta etapa será muy dura con condiciones distintas. Primero nos centraremos en la puerta de puntuación, y después será una etapa larga, muy larga".

Meilhat espera un arranque explosivo: “Será muy rápido hasta Ouessant. Es importante empezar bien, pero no creo que la regata se decida allí. Veremos con los demás barcos, pero ya hemos progresado con Biotherm; el barco no está necesariamente hecho para estas condiciones, pero creo que podemos hacerlo.”

Team Malizia, que se llevó el segundo puesto en Portsmouth tras su apuesta en Dover, espera con ganas una noche de alta velocidad. “Será intenso”, afirmó el co-patrón Will Harris. “Tenemos la puerta justo al principio, luego altas velocidades y viento fuerte, pero eso es lo que más nos gusta a bordo de Malizia. Son nuestras condiciones, así que debemos aprovecharlas.”

Malizia también aporta energía fresca con la rotación de la tripulación. Harris asume el rol de patrón de Boris Herrmann, acompañado por Loïs Berrehar y Francesca Clapcich, esta última ganadora de la última The Ocean Race con 11th Hour Racing en 2023. “Tenemos una gran experiencia y caras nuevas”, apuntó Harris. “Será un gran equipo, y esperamos que nos dé un buen resultado en esta etapa.”

El patrón de Paprec Arkéa, Yoann Richomme, anticipaba un inicio “hermoso” de la etapa: “Salida con spinnaker por el Solent, luego una bajada rápida por el Canal – es lo que me gusta para mi barco”. Pero también advirtió de una parte complicada y táctica. “La primera transición es en la punta de Bretaña, cerca de Ouessant. Por ahora parece bastante sencilla, pero siempre puede haber sorpresas. Habrá mucha navegación de popa, un buen cambio respecto a la primera etapa.” Roberts, de Holcim PRB, coincidió en que la segunda etapa puede ser la más compleja de la regata. “Esta etapa será fantástica, probablemente la más interesante tácticamente porque pasaremos de la navegación en el Canal al Golfo de Vizcaya, después a los alisios portugueses, atravesaremos el Estrecho de Gibraltar y llegaremos al Mediterráneo.”

Para los equipos más rezagados en la clasificación, el objetivo es no perder contacto. Pip Hare, de Canada Ocean Racing – Be Water Positive, definió una misión sencilla: “Velocidad del barco. Queremos mantenernos pegados al grupo, hacer buenos cambios, exprimir al máximo la velocidad. No queremos perder ni 0,1 nudos. Eso será lo más importante.”

