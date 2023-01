Flores para un hombre que deja un vacío grande en el Efesé

El FC Cartagena ha perdido este pasado fin de semana a su vicepresidente institucional Pepe Ferrer, pero se ha ido mucho más que un cargo honorífico. El que fuera director general del centro médico Virgen de la Caridad unió sus pasos al cuidado de los jugadores y técnicos del Efesé, pero además se integró a la perfección con el presidente Paco Belmonte y los suyos acompañando al club en un camino que quería que acabara en Primera División. Ha dejado un vacío grande que el sábado ya se notó en el estadio. Paco Belmonte colocó un precioso ramo de rosas rojas en su habitual butaca del palco. Sentido primer homenaje, junto a los brazaletes negros que lucieron los jugadores del primer equipo y de toda la cantera. Realmente todo el mundo del deporte se volcó en el adiós de un hombre que a través de su trabajo ha sudo uno de los grandes mecenas del deporte en la ciudad en sus diferentes disciplinas.

No ha sido el único homenaje que el FC Cartagena hará en la memoria de Ferrer. El domingo ante el Tenerife se ha solicitado un minuto de silencio que servirá para tributarle a un aplauso al vicepresidente pero también a una buena persona implicada en las acciones solidarias del club a través del FC CBusiness. No lo pidió el club para la cita ante el Huesca para que sus familiares pudieran estar presentes en el estadio, ya que el sábado estaba siendo velado. Es posible que haya más actos en su honor, aunque no están confirmados todavía. Intentarán tributarle también una victoria que les sirva para volver a la senda positiva. Seguro que Pepe les ayuda desde el cielo.

Hoy en todos los centros y hospitales del grupo se realiza un minuto de silencio por parte del personal para significar el sentimiento que deja su marcha.