Fernández Romo quiere poner calma a la tormenta del Efesé: "Un milagro con urgencias"

Guillermo Fernández Romo, apenas ha tenido tiempo para dejar la maleta y ponerse a entrenar. Con tan solo un par de sesiones para conocer a sus nuevos futbolistas en el Efesé tiene que afrontar la visita del Real Oviedo, este viernes a las 20.30 horas. Dice con tranquilidad que esa es la parte que le gusta, la de jugar.

Reconoce el motivo de aceptar el reto de intentar salvar al penúltimo clasificado de Segunda. "Pues que soy entrenador y vamos a jugar al fútbol, entonces creo que es fácil. No hay que pensar en heroicidades y cosas raras, hay que pensar en entrenar bien, en jugar mejor y en conseguir resultados. Y eso lo buscan el 100% de los equipos y el 100% de los staff en todas las categorías, así que la decisión era muy fácil".

Asegura que mirar atrás no servirá de nada y no lo hará, pero ya tiene su primer reto y habla de cómo se ha encontrado a la plantilla y como ha iniciado su andadura. Pues fácil, pero eso tiene la consecuencia que de los primeros días normalmente es fácil.

"Lo difícil es todo lo contrario, es ponerme aquí a conoceros, ubicarte en la ciudad, eso es realmente lo difícil, pero lo otro es fácil. Primero, porque además creo que los otros compañeros les habrá pasado lo mismo, es un grupo excepcional, un grupo responsabilizado, un grupo humilde, un grupo con ganas. Es imposible que las organizaciones funcionen cuando no hay confianza y eso no se consigue, no se compra en ninguna tienda, eso hay que irlo construyendo y cuando te pasan tantas cosas y por eso hay que olvidarlo de atrás, esa confianza se puede perder".

la lógica del juego

Generar confianza para evitar los nervios y el estrés es la primera meta, que debe ir aparejada al debut, porque ya le toca su primer partido y lo intentará hacer bajo los detalles de su propio libro como entrenador.

"Yo soy un entrenador lógico, me considero, mejor dicho, un entrenador lógico más que ideológico y me considero un entrenador sencillo, no ostentoso. Creo que la experiencia te va diciendo que el talento real y las buenas organizaciones parten de conseguir esa sencillez. Y la sencillez creo que es que naturalicemos a los jugadores, que sepamos lo que somos y que a partir de ahí veamos dónde podemos llegar. Y eso te lo da jugar con la lógica del juego".

Simplifica la tarea. "La lógica del juego es que hay que defender cuando tengan la pelota y que yo creo que tenemos que ir viendo lo que vamos consiguiendo, pero evidentemente manejando esas situaciones. Venimos con una serie de situaciones no positivas, por eso está el equipo en las situaciones que está, a nivel de encajar goles, a nivel de poca contundencia defensiva, a nivel de distancia de relación, a nivel de pocas situaciones de ataque... Son tantas cosas que hay que empezar por lo que realmente hay que empezar, que es por la gente. Y empezar por la gente en un equipo de fútbol es empezar por los jugadores".

Los rivales

Mañana reciben al Real Oviedo. "Yo creo que no tenemos que pensar en este caso solo en los niveles que tienen los equipos contrarios, hay que pensar 100% en nosotros, en lo que somos nosotros, en lo que somos nosotros juntos. Cuando hablo de nosotros es plantilla, es club, es afición, es toda esa parte aunarnos y centrarnos en los 60 puntos que tenemos por delante".

Mañana empieza una nueva historia, pero pase lo que pase no termina nada. "No voy a perder nada de energía positiva porque mañana ganemos, ni me va a aumentar a favor ni me va a disminuir porque empatemos o no consigamos los tres puntos. Hay que afrontar el partido con naturalidad, buscar una alineación, comunicarme con los jugadores tanto ayer como hoy, generar en dos días, que es posible, dos situaciones que nos puedan ayudar, que tienen que ver mucho con las distancias, con cómo nos vamos a sentir juntos y a partir de ahí jugar".

No se han recuperado para la cita ni Sipcic, ni Musto ni tampoco Luis Muñoz. Le espera una segunda vuelta intensa con un reto muy complejo. En la comparación con el curso pasado, asegura que se puede volver a hacer.

"Cuando uno consigue que algo muy difícil se convierta en posible y lo ha hecho, tiene la capacidad de volverlo a hacer y aquí lo ha hecho. Somos otras personas las que estamos, evidentemente, tanto en el vestuario hay algunos del año pasado y otros nuevos como el entrenador. Somos diferentes, cada uno con nuestras personalidades, pero sí que hay un punto en común, que era una situación complicada, que la gente, la afición, demostró que era capaz también de llevar en volandas al equipo y conseguirlo. Creo que cuando se consigue algo imposible se hace posible, hay que creer, y han sido capaces de hacerlo y hay que pensar que se puede volver a hacer sin ningún tipo de indecisión además. semanería atrás o intentar que el equipo tenga mayor capacidad de hacer daño activamente.

LAS FECHAS DE MANUEL SÁNCHEZ BREIS

Junto al nuevo técnico ha comparecido Manolo Sánchez Breis que ha valorado la llegada de Delmás y Óscar Clemente, y sin cifras ha dicho que seguirán intentando reforzar la plantilla del Cartagena para buscar la permanencia y que no tendrán problemas con el límite salarial.

Se le ha preguntado por la incertidumbre en torno al posible proceso de compra venta de la entidad y ha dado un detalle. "Lo que también puedo garantizar a día de hoy, que pase lo que pase, ya digo que no es mi parcela, pero pase lo que pase, tanto el presidente como la gente del club, todos los que forman parte del club vamos a terminar la temporada. Vamos a estar hasta el 30 de junio, es decir, como mínimo hasta el 30 de junio. A lo mejor de 2025, a lo mejor de 2055. Hasta el 30 de junio vamos a estar, venga gente de fuera o no venga gente de fuera".