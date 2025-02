Fernández Romo pide a su Efesé mejores decisiones ante el Córdoba

El FC Cartagena recibe este domingo, a las 18.30 horas al Córdoba y lo hace con mucho ruido externo, con anunciadas protestas de la afición y con idas y venidas en el mercado de fichaje. Se han marchado Jairo al Elche, y el Pocho Román. Aunque lesionado, también se va Verdú y ha llegado Machín.

Guillermo Fernández Romo entiende que son las circunstancias del mercado y se centra en lo controlable. "Focalizados en el partido. No hay ninguna razón que nos aleje de lo que es importante, que es el partido de mañana y jugar bien para acercarnos a ganar".

Trabajan intentando aislarse de lo de fuera. "En el momento que intentas reducir esa complejidad de pensamiento, alejándote de las cosas que no puedes controlar y en los tiempos, te centras y te focalizas en lo único importante, que es el corto plazo, que es entrenar muy bien, mejorar y así ir avanzando.

Dice que los jugadores nuevos aportan su mente limpia, pero que los demás también. "Sí, pero no creo que el resto no esté ayudando por eso tampoco. No tenemos un problema interno de motivación, no tenemos un problema interno de que nos llevemos muy mal, tenemos un problema de que tenemos que tomar mejores decisiones todos jugando, que tenemos que ser un equipo mucho más completo, que tenemos que aumentar los niveles y en eso es en lo que estamos".

rival complejo

Le habría encantado cambiar todo de la noche al día, pero es obvio que no es realista. "Los cambios no son muchas veces tan rápidos. Tenemos inspiración, sabemos lo que queremos, que al final es competir mejor cada partido. Tenemos los medios, porque tenemos buenos futbolistas y ahora necesitamos entrenarlo cada vez mejor".

Es fundamental lo que ellos deben hacer, pero el Córdoba tiene sus condicionantes. "Evidentemente juegas con un rival y cada rival tiene sus matices, tiene sus momentos y tiene sus formas de proceder que te pueden alterar a ti en las tuyas en alguna cosa, pero como bien dices, nosotros no. Al final los calendarios también están puestos así y ahora el que llega es el Córdoba y a estar preparado lo mejor posible".

Seguirá sin poder contar con Luis Muñoz y está pendiente de Sipcic y Musto. Ganar en casa sería vital. "Hacerte fuerte donde eres, donde entrenas, donde te sientes un poquito mejor, es importante. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener un sentimiento de fuerza también ahora mismo en el grupo, en el juego, en la organización, en todo eso".

"Lo de Huesca fue un resultado muy feo, pero lo que tenemos que transformar es precisamente esa experiencia en conocimiento, en que hay determinados errores individuales en determinadas zonas del campo, que si las cometes, pues pierdes así. Evidentemente, lo comentaba ayer a un compañero tuyo, que si nosotros no hubiéramos cometido esos errores, seguramente no hubiéramos perdido de esa manera. Te pasa eso, entonces pierdes de esa manera".

"Si nosotros seguimos dando los niveles que hemos dado ahora en determinadas cosas, seguimos últimos y estamos últimos, porque no estamos haciendo los méritos para dejarlo de ser. Como todo eso es muy amplio y hay que centrarse en algo más pequeño, nos tenemos que ir al siguiente partido, ser capaces de analizar las cosas que tenemos que hacer bien, en las que hay que intentar evitar equivocarse y desde ahí creciendo. Eso es lo que tenemos que hacer".

Hablaba el madrileño sobre un rival que mantiene la energía del ascenso. "Ellos quieren, te meten un ritmo alto de juego, quieren jugarte mucho en tu campo, quieren dañarte continuamente. Es un equipo incómodo, es un equipo que lo está haciendo bien y tenemos que centrarnos en este caso no solo en esa parte, sino en cuáles son las que creemos que son sus debilidades y desde ahí ser capaces de cambiar las tornas y ser nosotros los que les hagamos daño".

Fernández Romo dice que a la afición no pueden pedirle nada. "Pues es que nosotros estamos en una situación tan vulnerable en ese sentido que pedir nada, dar, es lo que queremos, es lo que estamos todos comprometidos en poner nuestro granito de arena para que ellos sientan que estamos dándole y la realidad sabemos lo que es dar ahora mismo, jugar bien y ganar el partido".

Preguntado por la entrada de la afición diez minutos tarde, lo tiene claro. "Aceptarlo con madurez y centrándonos en lo que nosotros tenemos que centrar. Pasa en muchos sitios. A mí en Santander me pasó".

"Hay que respetarlos. Ellos también tienen su derecho a manifestarse y ojalá, centrados en… Lo utilizo mucho, pero es que creo en eso, transformar eso en el positivismo, viendo que su equipo les da resultados, les da juego, les da esa energía positiva que todos necesitamos", finalizaba el técnico del FC Cartagena.