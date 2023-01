Eteki, listo para ayudar al Efesé a cambiar la racha

El FC Cartagena no tiene operaciones abiertas en el último día del mercado de fichajes invernal, por lo que si no hay sorpresa ya están todos los movimientos hechos para lograr los objetivos. Cinco salidas y cinco llegadas en forma de cedidos. El último en llegar ya ha pasado por la sala de prensa y Eteki lo ha hecho muy ilusionado en su regreso a la competición española y al proyecto albinegro. Estaba jugando en Portugal, por lo que está listo para debutar. Solo debe coger los automatismos del equipo y de lo que quiere Luis Carrión que aporte en el centro del campo.

Animado por el esfuerzo de Breis y las recomendaciones de Aaron Escandell, está ilusionado con un equipo que sabe volverá a la buena senda también con su ayuda. "Quería volver a España y vi la oportunidad del Cartagena y su gran esfuerzo para que viniera. He estado jugando y físicamente estoy bien. No he tenido que parar y estoy adaptado a la Segunda División. Estoy preparado para aportar contundencia, equilibrio, salida de balón también. Puedo incluso jugar de 8, dónde el míster me necesite. Vengo a ayudar con todo lo que tengo y creo que los resultados llegarán porque el equipo está en el camino. Es un vestuario unido que tiene intensidad y las victorias llegarán pronto".

Está contento con sus nuevos compañeros y su forma de acogerle para que esté rápido en la dinámica. Se considera un "todoterreno", listo para debutar con el equipo que este domingo recibe al Levante.

La situación y los objetivos

El futbolista estaba acompañado por Manuel Sánchez Breis que ha dicho que el club no tiene frentes abiertos en la última jornada del mercado de fichajes, por lo que no se esperan más movimientos. Sería sorprendente, pero restan unas cuantas horas para seguir modificando una plantilla que considera es más competitiva con la llegada de los cedidos. Ha explicado que no habrían podido traer este tipo de jugadores asumiendo las fichas y que ojalá se cumplan los objetivos y puedan seguir muchos años en el Cartagena.

Ha hablado también de la confianza en Carrión y ha descartado ultimatum. "Confíamos mil por mil en Carrión, plenamente. No pensamos en perder y ojalá que haya Luis Carrión para mucho tiempo en Cartagena". Cree que el equipo irá recuperando la confianza, aunque no tiene la receta para salir de esta mala racha que atraviesa el equipo. Apuesta por la unidad oara salir adelante y para eso considera fundamental que vuelva la animación el próximo domingo. ""Para nosotros contar con nuestra afición de nuesttro lado es fundamental. Siempre han estado, aunque el día del Tenerife estuvo el estadio algo más frío. Han sido fundamental para los 34 puntos que tenemos y hay que dejarse de tonterías, y películas que no ayudan a nadie. Todos a una, agarrados de la mano. Es importante el equipo, las decisiones del míster, pero también la grada que hace díficil los partidos a los rivales y tener una afición como la nuestra, tan participativa, se nota y nos ayudarán a conseguir más puntos".

Tiene claro el único objetivo. "Ganar al levante, luego al Eibar y al oviedo. La competición nos pondrá dónde nos merecemos".