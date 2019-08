A la espera del 9 y con la vista en el césped

Quedan 20 días para el inicio de la Liga. El equipo se prepara en lo deportivo y en las oficinas ultiman detalles con varios frentes abiertos. Quedan salidas y entradas en el mercado de fichajes. También saber cómo va a evolucionar el césped del Cartagonova. El estado hace que se vaya a jugar contra el Elche, pero no en el Cartagonova y no se disputará como torneo Carabela de plata (se hará en otro momento del año). Están a la espera de informes de la empresa responsable. Belmonte ha explicado que "El problema está en que la semilla ha tardado mucho en germinar y lo que iban a ser cuatro semanas se irá a siete semanas. Esperaremos el informe para saber algo definitivo. Es un fastidio pero tenemos que intentar que esté bien para el arranque. A mí no me importa que esté mal hoy. Si hay que cambiar el cambio de orden de partido con el Badajoz no habrá problema y jugaremos dos fuera, porque hacemos una inversión fuerte para que esté bien durante el año y no cargárnoslo en un partido. Ya hemos hablado con el Badajoz, pero esperaremos a la última semana. Ellos no tendrían problema, porque sus obras son de imagen y grada".

El choque ante el Elche se podría jugar en La Manga, Pinatar o incluso en el Elche.No lo jugará Orfila, que se ha desvinculado y firmado en el Baleares. Aketxe ya es oficialmente jugador del UCAM. Quedan más salidas. El responsable albinegro asegura que en las pruebas amistosas que restan se tomarán decisiones sobre Óscar o Mario y sobre lo que ofrece el mercado. También están pendiente de la salida de Cristo, que sigue ultimando su recuperación. Dice que el mercado está parado en sus primeras opciones, pero que siguen peleando para dar más armas a Munúa.También tomarán decisiones sobre los sub 23. Les verán el miércoles en el siguiente amistoso.

Sobre el siguiente delantero en llegar tiró de cierta ironía. "Está avanzado, sobre todo porque en el único delantero en el que ha habido unanimidad es con Sívori. Vamos a ver si encontramos otro, porque no ha habido unanimidad ni con uno que ha jugado cinco años en Segunda. Vamos a ver si con el siguiente la hay. Hay alternativas. No es fácil, pero vendrá otro delantero. Vendrá." Hoy se presentará a Caballero.