La emoción de Jandro, técnico del Efesé, al pedir ayuda de verdad para la comunidad valenciana y su recuerdo a Vicente Moreno

Jandro, el técnico del FC Cartagena, ha querido empezar su comparecencia de previa mandando un emotivo mensaje a la gente que sufre en la Comunidad valenciana o en Castilla La Mancha tras la tragedia desatada por la Dana.

Asturiano de nacimiento, pero valenciano de adopción y con residencia muy cerca de Ribarroja ha visto como un amigo ha perdido todo a nivel material y se ha emocionado al mandar un mensaje a Vicente Moreno, pero sobre todo ha puesto el foco en que la ayuda sea efectiva para los afectados.

Ha representado a mucha gente que quiere que se acaben los debates y se haga una ayuda efectiva. "Quería mandar desde aquí toda la fuerza, todo el cariño a todos los que han perdido a algún ser querido, en primer lugar. En segundo lugar, a todos los que han perdido prácticamente todo lo que tienen en la vida, aparte de ser queridos. La casa, negocios, todo.", indicaba antes del turno de preguntas.

"Hoy he visto la rueda de prensa de Vicente Moreno, que ha sido compañero mío. Es e Massanassa, uno de los pueblos mas afectados. Desde aquí mucho ánimo para él, porque lo he pasado muy mal viéndole. Es muy duro", reflexionaba sobre la comparecencia del técnico de Osasuna.

Pero centraba su discurso en pedir ayuda de verdad. "Desde aquí pido a todo el mundo, autoridades...A la gente no se le puede pedir más porque están ayudando muchísimo. Sobre todo sí que gobierno, autoridades... que hagan todo lo posible para ayudar a esa gente que lo necesita. Se tienen que centrar en ayudar a la gente que lo está pasando muy mal".

E insistía. "Sin agua, sin luz, con niños, pequeños, gente mayor. Creo que nada de lo que no sea centrarse en Valencia no vale ahora mismo. Solo vale Valencia y creo que tienen que hacer un poco más, que se puede. Un poco o bastante más que se puede".

colaboración de la afición

Jandro siempre dice que a la afición del Cartagena no puede pedirle nada, pero esta vez hace una excepción. "Eso sí que lo vamos a pedir. Por favor que todo el mundo colabore. Sé que lo van a hacer, aquí en Cartagena seguro.Y ya darles las gracias de antemano".

El vive muy cerca de Ribarroja y aunque no lo ha sufrido en primera persona, tanto él como su segundo Pablo Redondo, Hugo González y Pablo Campos viven la tragedia de sus vecinos con el corazón en un puño.

Con el drama que se vive en estos días, hablar de fútbol es casi insignificante. Plantea el entrenador si hubiera sido bueno para toda la competición, pero debe afrontar un encuentro complejo ante el Deportivo de la Coruña.

Con poco descanso por los muchos viajes que han tenido y con muchos tocados que pueden ser bajas este sábado, recibirán a un equipo que ahora mismo es de su Liga. Está más preocupado de los suyos y de ganar por fin en casa.

"Me preocupa mucho cómo estemos nosotros. Al final, siempre vemos al rival, analizamos al rival y siempre hay pequeños matices dentro de nuestra idea. Si nosotros estamos bien, vamos a competir muy bien contra cualquier rival, porque lo hemos demostrado en algún partido. Cuando no estamos bien, pues sufrimos".

También reconoce que su contrincante tiene una plantilla con mucha calidad. "Entonces, me preocupa que nosotros tengamos una buena versión de nosotros. Y luego del rival me preocupa que es un muy buen equipo. Que de medio campo hacia delante tiene jugadores muy determinantes. Atrás también, pero delante hay gente de perfil muy alto de la categoría y alguno que podría jugar en Primera".

Ganar en casa

En el último choque en casa estrenaron el casillero, pero quiere el primer premio para la afición y unir dos victorias sumando la Copa. "Bueno, pues los partidos de casa son importantísimos. Lo dije ya desde el primer día porque creo que un equipo tiene que empezar a construir algo sólido desde casa. Solo hemos jugado dos, el empate ante un gran equipo como el Elche y el del Ferrol que se perdió como se perdió".

Quiere avanzar. "Pues creo que podemos dar un paso más todavía de esos dos partidos e intentar ganar. Si queremos conseguir objetivos, tenemos que ganar en casa", advierte el técnico que quiere alegrar a la afición. Noviembre traerá tres partidos como local y quiero verlo como una oportunidad".

No se conforma con la imagen de la Copa, pero reconoce que lo importante era ganar. Esta semana volverá a estar fuera del banquillo, por una sanción de dos partidos que a todas luces parece injusta.

Reconoce que es más difícil hacer las cosas no estando junto a sus futbolistas. "Y parece que no, pero es importante que el entrenador esté aquí de campo, con los jugadores, dando las instrucciones. Es importante. Y no puedo estar por una norma que creo que debería de cambiar", aunque espera que sean capaces de cambiarlo.

"Lo veo injusto. Espero que algún día pueda cambiar y que la sanción sea proporcionada a lo que haces".

El Cartagena afronta el choque de este sábado, 16.15 horas, en la última posición de la tabla. Suma 7 puntos como el Tenerife. La zona de descenso la completan su rival, que suma 10 puntos y el Racing de Ferrol con 12. Es una oportunidad única para sumar y que no lo haga un rival directo. Lo mismo pensarán en Coruña, donde todavía no hay un nuevo entrenador oficial.